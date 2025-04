Rechazo a los pliegos de Lijo y García Mansilla: “Mantener una Corte Suprema incompleta es un riesgo real de parálisis judicial”

Tras la renuncia de Manuel García Mansilla a la Corte Suprema ante el rechazo de los pliegos por parte del Senado, las críticas apuntaron a que las sesiones no pueden llevarse a cabo únicamente con 3 jueces y a eso se le agrega la falta de involucramiento por parte del Gobierno. Ante este panorama, este medio dialogó con el abogado constitucionalista, Jorge Alfonso.

Cómo repercute la situación en la Corte Suprema a nivel internacional

“Estamos frente a un cruce de poder entre la política y la justicia, y el que paga los platos rotos es el ciudadano común”, advirtió Jorge Alfonso. “No se trata solo de una crisis institucional local. Esto repercute a nivel internacional. El mundo está mirando lo que pasa con el Tribunal Supremo de la República Argentina”, agregó.

A su vez, hizo hincapié sobre las consecuencias inmediatas de esta renuncia: “La Corte no puede funcionar plenamente con solo tres jueces. Estamos en una situación insólita, sin precedentes democráticos”.

Incertidumbre ante la renuncia de Manuel García Mansilla

Además, Alfonso sembró dudas sobre la validez de los actos firmados por Manuel García Mansilla durante su breve gestión: “Firmó resoluciones judiciales y administrativas. ¿Son válidas? ¿Qué pasa si alguien las cuestiona? Ahí puede surgir un gran debate jurídico en los próximos días”.

También recordó que el juez había sido nombrado por decreto y, si bien fue investido, “su pliego fue rechazado por el Senado, y eso genera un vacío legal complejo. El fondo de la cuestión es netamente político”.

El rechazo del Senado representa un fuerte golpe al Gobierno

Respecto al impacto para el gobierno de Javier Milei, el abogado no escatimó en críticas: “Esto es un cachetazo muy duro al titular del Ejecutivo y todo su entorno. No lo digo desde una perspectiva ideológica, sino institucional. El rechazo de dos pliegos por parte del Senado es un hecho histórico”.

Sobre la misma línea, señaló que la falta de una respuesta inmediata por parte del Ejecutivo agrava la situación: “Mantener una Corte incompleta es un riesgo real de parálisis judicial. Esto debería resolverse de manera urgente, más allá de cualquier especulación política”.

“Si uno de los tres jueces actuales se ausenta por cualquier motivo, la Corte no puede sesionar. Así de simple”, explicó el entrevistado. Por otra parte, fue crítico sobre la demora en las designaciones: “Se habla de esperar hasta después de las elecciones para nominar nuevos jueces, pero eso sería desoír lo que dicta el bloque constitucional. No podemos naturalizar una Corte que no puede funcionar”.