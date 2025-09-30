Reducción de Ingresos Brutos para el sector avícola: “Va a ser una gran ayuda para un sector muy golpeado”

El presidente de la Cámara Argentina de Productores Integrados de Pollos (CAPIP), Ricardo Unrein, pasó por Canal E y se refirió a la reducción de Ingresos Brutos, el impacto de las retenciones y las urgencias de los productores integrados que sostienen la crianza de pollos.

Ricardo Unrein recordó cómo comenzó el conflicto impositivo: “Es un reclamo que venimos teniendo ya de vieja data. Empezamos a reclamar ya en el gobierno de Uribarri cuando se nos obligó a darnos de baja como productores de pollos y reinscribirnos como prestadores de servicios empresariales, y desde ahí nos aplicaron una alícuota del 3% sobre los ingresos brutos”.

La reducción de los Ingresos Brutos podría intensificarse en marzo del 2026

Asimismo, explicó que tras años de gestiones, llegó una primera señal positiva: “Por fin hemos tenido eco, no del todo como nosotros pretendíamos, porque pretendemos que sea eliminado totalmente por lo que somos productores primarios, pero ya es una buena señal esta baja, y bueno, en marzo promete enviar la ley para reducirlo al 50%”.

Sobre la misma línea, Unrein agregó: “Va a ser una gran ayuda para un sector que está muy golpeado, muy atrasado en lo que cobramos por la crianza de pollo, y también por lo atrasado que estamos en el precio, no se han podido incorporar nuevas tecnologías”.

Cuál es el panorama del sector productivo del pollo

Con respecto al presente productivo, señaló: “Se está produciendo bien, hay un consumo a nivel interno, el pollo si bien mirándolo así en número no es tanto lo que se ha exportado históricamente, siempre hubo problemas con las exportaciones”.

El entrevistado recordó las dificultades externas: “Más con los brotes de gripe aviar que hubo, que siempre en cada brote de gripe aviar se cierran las exportaciones y luego cuesta nuevamente reabrirlo, pero se está en un buen nivel de producción, los galpones están todos ocupados, que es algo bueno”.

Sobre la quita de retenciones, aclaró: “El pollo tenía un 5% de retenciones, ya alivia muchísimo a la competencia de los precios internacionales”. Sin embargo, cuestionó la efectividad de la medida por su corta vigencia: “Es un lapso muy corto y después el precio del cereal nuevamente va a retomar el precio normal. Tienen razón, no se puede aplicar una baja en el precio con un lapso tan corto, no da para hacer una baja porque después enseguida tienen que reajustarlo nuevamente, aparte ya hay cereales comprado al precio anterior y se tienen que seguir trabajando sobre ese precio”.