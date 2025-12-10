Reforma educativa: Juan Antonio Lázara celebró la Ley de Libertad Educativa y la calificó como “revolucionaria”

En diálogo con Canal E, el profesor de Historia del Arte y especialista en monumentos y patrimonio turístico, Juan Antonio Lázara, analizó el proyecto de Ley de Libertad Educativa y definió sus alcances como un cambio estructural de largo plazo.

Lázara celebró la propuesta de Ley de Libertad Educativa impulsada por el gobierno y sostuvo que el sistema educativo argentino tiene una reforma pendiente desde hace décadas. Según afirmó, tras 27 años como director de la Guía del Estudiante, conoce “cada una de las instituciones de nuestro gran elefante blanco”. Por eso, aseguró que la iniciativa oficial lo conmovió: “Me emocionó porque es conmovedora, es verdaderamente revolucionaria”.

Cambios en el sistema universitario y el rol central de la familia

Lázara destacó que el proyecto abarca todos los niveles educativos e introduce cambios de gran impacto. Uno de los puntos que consideró más trascendentes es que cada universidad podrá definir su propio examen de ingreso, limitando sistemas obligatorios como el CBC. Sostuvo que esto “afectará a miles de personas” y permitirá que las instituciones eleven sus estándares.

Otro eje que calificó como transformador es la centralidad que la ley otorga al núcleo familiar. Según explicó, la familia pasaría a ser el agente natural de la educación, mientras que el Estado ocuparía un rol subsidiario. En ese marco, defendió la apertura hacia modalidades alternativas: “Una familia puede decidir de qué forma educar a su hijo: educación en el hogar, educación virtual o la escuela tradicional presencial”. Incluso señaló que asociaciones de padres podrían contratar o despedir directores de instituciones educativas, lo que definió como una “devolución del poder a la sociedad civil”.

En materia evaluativa, Lázara subrayó el artículo 72, que crea el Examen Nacional de Educación Secundaria. Aunque voluntario, consideró que debería evolucionar hacia estándares obligatorios, iguales y nacionales. “Una escuela forma y evalúa a su propio alumno; es juez y parte”, explicó. Para él, el futuro debe incluir evaluaciones externas, como auditorías educativas independientes que aseguren calidad uniforme.



También criticó que actualmente existen mediciones cuyos resultados están prohibidos de publicar. Celebró que la nueva ley obligue a subir esas evaluaciones a la web para que las familias puedan consultar el desempeño institucional. A nivel universitario, recordó que se refuerza la Coneau, que pasaría a tener carácter vinculante, obligando a universidades públicas y privadas a aceptar auditorías externas. “La UBA se resistió a una auditoría externa”, ejemplificó, defendiendo que la rendición de cuentas es indispensable cuando se utilizan fondos públicos.

Finalmente, destacó aspectos adicionales de la ley: preservación de lenguas originarias, 720 horas obligatorias, obligatoriedad de evaluaciones externas y aceptación del homeschooling. Rememoró incluso un caso vivido con un padre estadounidense cuyos hijos educados en el hogar tenían niveles sobresalientes. “Acá ese padre hubiera ido preso”, resumió, marcando el contraste con la normativa vigente.

