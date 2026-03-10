Reforma laboral y beneficios impositivos: las claves que pueden cambiar la rentabilidad del alquiler y el precio de los autos

La ley de modernización laboral no solo introduce cambios en el ámbito del trabajo, sino también una serie de modificaciones impositivas que pueden alterar la rentabilidad de distintos sectores económicos. Según explicó la tributarista Elisabet Piacentini a Canal E, muchas de estas medidas pasaron desapercibidas en el debate público.

“La ley de modernización laboral trajo varias bajas de impuestos. Así que estamos analizándolas e informando cómo impacta en cada una de las actividades”, afirmó la especialista.

La norma es extensa: incluye 23 títulos y más de 200 artículos que modifican diversas leyes. Dentro de ese conjunto, los últimos capítulos incorporan beneficios tributarios orientados a incentivar inversiones y determinadas actividades productivas.

“La ley de modernización laboral tiene 23 títulos y 220 artículos, toca un montón de leyes, mucha parte laboral, pero también tiene capítulos que hablan de reformas impositivas”, detalló Piacentini.

Alquileres sin impuesto a las ganancias

Uno de los cambios más relevantes es la exención total del impuesto a las ganancias para los alquileres de vivienda a partir del 1 de enero de 2026. La medida alcanza tanto a personas físicas como a sociedades cuya actividad sea el alquiler de inmuebles destinados a vivienda. “Hay una particularmente muy interesante, que es la exención en ganancias. No se paga nada de impuesto a las ganancias desde el 1 de enero de 2026 cuando alquiles vivienda”, explicó.

Hasta ahora, quienes obtenían ingresos por alquileres podían pagar entre el 25% y el 30% de impuesto a las ganancias. Con la nueva normativa, esa carga desaparece por completo. “Hasta este momento se estaba pagando 25 o 30% de impuesto a las ganancias y ahora empieza a pagar cero”, subrayó la especialista.

El objetivo de esta medida es incentivar la inversión en construcción y ampliar la oferta de viviendas en alquiler. Según Piacentini, la mejora en la rentabilidad del negocio inmobiliario podría estimular nuevas inversiones en el sector. “La modificación de la rentabilidad es absoluta y total”, sostuvo.

Autos, joyas y agro: otros sectores beneficiados

La ley también elimina impuestos internos que afectaban a bienes considerados suntuarios. Entre ellos se encuentran autos de gama alta, joyas y piedras preciosas. “Todos esos rubros tenían un impuesto interno bastante alto: 20% para suntuarios y 18% para autos. Eso ahora también se derogó”, señaló Piacentini.

Según explicó, esta reducción impositiva ya comenzó a reflejarse en el mercado automotor, donde algunas automotrices iniciaron rebajas de precios cercanas al 10%. “Por lo tanto, van a bajar los precios de los autos. De hecho, ya están bajando”, afirmó.

En paralelo, el sector agropecuario también recibe incentivos. Entre ellos se incluyen reducciones en el IVA para energía utilizada en riego y beneficios vinculados al Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI).

“Es muy interesante y lo está aprovechando mucha gente del agro, que es un sector que tiene que invertir mucho para lograr rentabilidad”, explicó.

Aunque estas medidas ya están vigentes desde comienzos de 2026, aún se espera la reglamentación para definir algunos aspectos operativos. “Estamos esperando la reglamentación para saber cómo informar a ARCA o cómo accionar”, concluyó Piacentini.