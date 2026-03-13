Remate histórico de ganado en Expoagro: “28.200 en un remate en un solo día no existió nunca”

El presidente de Rosgan, Raúl Milano, dialogó con Canal E e hizo hincapié en que el mercado ganadero protagonizó uno de los eventos más destacados de Expoagro 2026, con una subasta récord que superó las 38.000 cabezas de ganado.

Raúl Milano calificó la jornada como un hecho histórico para el mercado. “Bueno, la verdad es que es un remate histórico, va a ser un remate histórico para nosotros. 28.200 en un remate en un solo día no existió nunca”, afirmó.

Dinamismo en el mercado ganadero

Asimismo, destacó que la magnitud de la oferta estuvo acompañada por un mercado dinámico: “Hay otras firmas que estuvieron relativamente cerca, pero lo importante es esto, una gran, una gran oferta y una demanda muy intensa, muy buena”.

Uno de los datos más relevantes del mercado actual es el fuerte incremento del precio del ternero, que alcanzó niveles inéditos para la actividad. “Hay que pensar esto, que el precio promedio general del ternero esté arriba de los cuatro dólares y casi cuatro dólares cincuenta el ternero”, explicó Milano.

Las variaciones en el precio del ganado

Para dimensionar la magnitud del aumento, comparó los valores actuales con los históricos del mercado: “Para tener idea, históricamente en Rosgan el precio de la invernada del ternero es entre un dólar veinte y un dólar setenta. Estamos hablando ahora de cuatro dólares o cuatro dólares cincuenta”.

El entrevistado resaltó que el nivel actual de precios está directamente relacionado con la reducción del stock ganadero en Argentina. “Argentina tiene 51 millones de cabezas y perdió muchas cabezas por distintas razones, pero sobre todo porque durante casi 20 años hubo tanto manoseo del sector”, sostuvo.

A su vez, recordó que durante años se aplicaron medidas que afectaron la producción ganadera: “Tantos cierres de exportaciones, tantos controles alinear en aquel momento, que todo eso generó una producción biológica de tres años”.