Repercusiones de los anuncios de la FED: “La bolsa argentina está totalmente disociada”

El economista, Lionel Fernández, en diálogo con Canal E, analizó la situación de los mercados internacionales y el contraste con la realidad argentina. También evaluó la inminente decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), el impacto en las bolsas y la falta de “drivers” en el mercado local.

“El miércoles llegó la reunión de la FED, de Powell. Se habla de una baja de tasa de interés, si va a ser el 0.25, va a ser el 0.50, o va a ser el 0.25 y la que viene va a ser el otro 0.25 para completar el 0.50 de tasa. Obviamente eso es buenísimo para lo que está en la bolsa, no la bolsa argentina que está totalmente disociada”, explicó Lionel Fernández.

El impacto de una baja de tasas

Asimismo, destacó el impacto que tendría una baja de tasas: “Si la tasa de interés baja, supuestamente los bonos también tienen que bajarse en rendimiento, pero la Argentina está subiendo rendimiento, todo lo contrario. Los bonos emergentes están muy bien para este año, y este año los bonos argentinos no paran de bajar”.

Además, Fernández se refirió al vínculo entre Estados Unidos y China: “Se está hablando ahí de esto de TikTok, toda la lucha por los semiconductores, se habla de regulaciones para Nvidia por parte de China. Por eso Nvidia es lo que está bajando en el mercado hoy, y también el sector está pegando a Broadcom y AMD”.

Fuerte caída de la bolsa argentina

Aun así, sostuvo: “Acá el que manda en el mundo es Estados Unidos, y va a seguir mandando, por eso hay que aprovechar esta baja en tener de compra. Hoy Google llegando a 3 trillones, Santiago, y Argentina, ¿qué pasa con Argentina? No para de bajar”.

Sobre las expectativas en torno a la FED, el economista indicó: “El mercado de apuestas acierta más que el mercado de futuros. Aparece que un 80% que puede bajar la tasa a un 3.25, el mercado de futuros prevé tres bajas de tasas, yo no veo tres bajas de tasas en este año. Vemos dos bajas de tasas, estaremos ahí este miércoles a ver qué dice Powell”.