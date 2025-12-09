Retenciones para el sector agropecuario: “El derecho de exportación es un impuesto distorsivo"

La directora ejecutiva de Fertilizar Asociación Civil, María Fernanda González Sanjuan, advirtió en Canal E sobre la importancia estratégica del suelo y celebró el lema impulsado por la FAO: “Suelos sanos para ciudades saludables”. También remarcó que el suelo es un recurso finito, en crisis y esencial tanto para la producción de alimentos como para la vida urbana.

María Fernanda González Sanjuan analizó la reciente baja de los derechos de exportación anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo: “El derecho de exportación es un impuesto distorsivo, lo sabemos, hace muchos años que venimos hablando de esto”.

La distorsión de las retenciones sobre el sector productivo

Asimismo, puso el foco en cómo ese tipo de distorsiones impactan directamente en el uso de tecnología: “Todas estas distorsiones afectan el uso tecnológico y si está afectado el uso tecnológico y están afectadas las decisiones agronómicas porque están distorsionadas, lo que empieza a pasar es que logramos producir menos de lo que podríamos producir”.

González Sanjuan consideró que las medidas que alivian la carga impositiva permiten volver a centrarse en la producción: “Empezar a sacar cosas que condicionan las decisiones agronómicas va a ser que el productor se enfoque más en hacer agronomía que en otras cosas”. Sobre la misma línea, subrayó: “Esto nos permite empezar a enfocarnos en lo que sabemos hacer, en lo que nos preparamos para hacer, que es producir alimentos”.

La dificultad de producir alimentos

Más allá de la coyuntura económica, insistió en la necesidad de previsibilidad: “Es muy importante saber dónde estamos parados, porque si no es desconcertante”. A su vez, agregó que producir alimentos implica planificación a largo plazo: “Producir alimentos es ingeniería”.

Sobre la incertidumbre propia del sector, la entrevistada sintetizó: “A la incertidumbre natural que tiene nuestra actividad, si a eso le sumamos la incertidumbre que sí podemos manejar, la verdad que no está bueno”.

Al referirse específicamente al recurso suelo, remarcó: “El suelo es el punto inicial para los que estamos en la actividad agrícola”. También afirmó que allí se monta “la fábrica de alimentos”. En este sentido, enumeró sus múltiples funciones: “El suelo guarda agua y guarda nutrientes para las plantas”.