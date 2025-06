Ricardo Diab, presidente de CAME: “El consumo está bajo, no alcanza a remontar a donde pretendíamos”

Con el fin del programa Cuota Simple que se espera para fines de junio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) impulsó una alternativa para sostener el consumo y ofrecer financiamiento a las PyMEs. En relación a este tema, este medio se puso en contacto con Ricardo Diab, presidente de la entidad, quien presentó los detalles del nuevo plan “Cuotas Mi Pyme” y analizó la delicada situación del consumo en Argentina.

“El consumo está bajo, no alcanza todavía a remontar a donde nosotros pretendíamos y esperábamos que estuviese”, afirmó Ricardo Diab. A pesar del optimismo oficial por las cifras del PBI del primer trimestre, desde CAME son cautelosos: “Nosotros mismos marcamos que en el mes anterior hubo un 2.9 negativo con referencia al mismo mes del año 2024, que ya había sido un 7.5 con respecto al 2023. Con lo cual, todavía para la realidad de nuestros bolsillos, el consumo no lo vemos que haya levantado”.

Cuál es el nuevo plan para reemplazar a Cuota Simple

El nuevo programa, creado en colaboración con la empresa Payway, busca reemplazar el Cuota Simple y extender las posibilidades de financiación para las pequeñas y medianas empresas. “Lo que cambia fundamentalmente es el nombre, que es Cuotas Mi Pyme, de la empresa Payway. El resto es muy similar, tres y seis cuotas, en cuanto a los rubros, son los mismos rubros que pertenecían también al anterior plan de Cuota Simple”, explicó.

Luego, Diab manifestó que como novedad, el plan incluye productos importados, no tiene fecha de finalización y estará disponible todos los días: “Va a ser todos los días, sin límite, y no tiene tiempo de finalización programada este plan”.

Respecto a las tasas, detalló: “La tasa está oscilando en cinco y pico, y diez y pico conforme tres y seis cuotas, y el pago en diez días”. Además, mencionó que habrá “otras opciones a una restitución de pago un poco más alejada”, que permitirán ampliar los márgenes de financiación para los comercios.

Se estima que el proyecto de "Cuotas Mi Pyme" alcance las 12 cuotas

Aunque actualmente el plan se limita a tres y seis cuotas, el presidente de CAME expresó su interés en ampliar los plazos: “Ojalá sí fuera, nosotros lo necesitamos, hoy al valor de los productos y al bajo poder adquisitivo, creemos que sería muy interesante poder lograr 12 cuotas”.

Por otro lado, afirmó que la recuperación aún no llegó: “Cuando comenzó este Gobierno, en enero del 2024, nosotros marcamos un 28,5% de caída. Luego febrero fue el 25, marzo fue el 18 y pico, es muy fuerte la caída inicial para poder tener una recuperación”.