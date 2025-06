Riesgo país cerca de 700: qué espera el mercado para confiar en el Gobierno

El analista de mercados Leonel Buccolo analizó en Canal E el presente del mercado argentino, que continúa mostrando signos de debilidad frente a un contexto internacional inestable y una economía local con desafíos macroeconómicos por resolver. En una jornada que acumuló los efectos de dos días sin actividad, el índice MERVAL se mostró débil, con la mayoría de los activos en terreno negativo y el riesgo país acercándose nuevamente a los 700 puntos.

Un rebote que no llega

“El mercado local sigue desacoplado del internacional, lamentablemente para mal. Técnicamente debería venir un rebote, pero no se termina de dar”, explicó Buccolo. Mientras que en Estados Unidos los índices se mantienen firmes pese a las tensiones geopolíticas y comerciales, Argentina no logra capitalizar ni siquiera los datos positivos. El MERVAL cerró en torno a los 1800 dólares tras un rebote intradiario desde los 1750, aunque sin la fuerza suficiente para entusiasmar a los inversores.

Riesgo país en alza y señales difusas

Consultado por el aumento del riesgo país, el analista afirmó: “Está más cerca de 700 que de 500, aunque soy optimista. Si el Gobierno logra acumular reservas y ordenar los agregados monetarios, podríamos ver una baja”. Buccolo destacó que, si bien la condena a Cristina Kirchner tiene cierto impacto político, el mercado prioriza señales económicas concretas, como el cumplimiento de metas con el FMI o una política monetaria coherente.

El MERVAL, con un balance anual negativo

Buccolo advirtió que, salvo algunos meses puntuales como mayo, el comportamiento del MERVAL en lo que va del año ha sido mayormente negativo: “Veníamos estimando un rendimiento del 15 al 20% para este año si todo salía bien, pero eso ya no va a pasar. Hoy, con suerte, podemos aspirar a cerrar en empate o levemente positivos si el segundo semestre es bueno”.

El mercado parece haber incorporado ya las expectativas positivas de fines de 2023 —como el cambio de signo político y la promesa de reformas estructurales— y ahora demanda resultados concretos para seguir apostando.

YPF y la desconexión con el precio del petróleo

Buccolo también se refirió a la situación de YPF, cuya acción no refleja la suba del crudo: “No puede con la barrera de los 36 dólares. Aunque el petróleo suba, el papel no reacciona. No se está rigiendo por lo internacional, sino por el contexto local”. En contraste, empresas como Vista logran capitalizar mejor los movimientos del precio del barril, al igual que Petrobras en Brasil.

Falta de confianza y drivers agotados

Para el analista, el principal problema es que los mercados sienten que ya no alcanza con las expectativas: “En su momento, con Massa y Alberto en el poder, ya se empezaban a pagar las chances de un cambio. Ahora se necesitan fundamentos sólidos. Si no hay nuevas señales, hay margen para caer”.

Finalmente, Buccolo remarcó que, aunque la tendencia de largo plazo puede ser alcista, “cada vez se va a necesitar más para seguir subiendo, porque ya no estamos en el piso”. Con un semestre por delante, el desafío será recuperar confianza en medio de un escenario electoral e internacional incierto.