Roberto Bacman: “Es la primera vez que Milei se reúne con un dirigente de la derecha tradicional europea”

En diálogo con Canal E, Roberto Bacman, analista político, aseguró que la reunión entre el presidente Javier Milei y la alcaldesa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, refuerza el posicionamiento internacional de la derecha y redefine el tablero latinoamericano.

Para Bacman, se trata de un movimiento político de alto impacto simbólico y estratégico. “Es la primera vez que Milei se reúne con un dirigente de la derecha tradicional europea”, explicó, al subrayar que Ayuso pertenece al Partido Popular, una fuerza distinta a Vox, con la que el Presidente argentino ya tenía vínculos consolidados.

Según Bacman, el encuentro permite consolidar a Milei como un referente de la derecha internacional con diálogo fluido tanto en Europa como en Estados Unidos. “Esto es reforzar vínculos de la derecha y definir a Milei como un líder con muy buena relación con la mayor parte de los dirigentes de la derecha internacional”, señaló, y remarcó la sintonía explícita con Donald Trump, incluso frente a críticas de sectores socialdemócratas europeos.

Venezuela, Trump y un tablero en movimiento

Uno de los ejes centrales del diálogo fue Venezuela. Bacman sostuvo que Milei mantuvo una postura firme al seguir calificando al Cartel de los Soles como organización narcoterrorista. “Milei sigue manteniendo la definición de organización narcoterrorista al Cartel de los Soles”, afirmó, más allá de los cambios de carátula impulsados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El analista advirtió que la situación venezolana es frágil y todavía incierta. “Está todo muy agarrado con pinzas, con pinzitas de depilar”, graficó, al referirse a la detención de Nicolás Maduro, la asunción de Delcy Rodríguez y el inicio de la liberación de presos políticos. Para Bacman, estos gestos responden a una estrategia mayor de Washington.

Respecto al rol de Donald Trump, explicó por qué no respaldó directamente a Corina Machado. “Yo creo que Trump quiere primero ordenar la economía y garantizar el envío de millones de barriles de petróleo”, sostuvo, destacando el valor estratégico del crudo venezolano y la intención de incorporar al país a la órbita estadounidense antes de avanzar hacia un proceso electoral más amplio.

El nuevo orden político en América Latina

Bacman amplió el análisis al escenario regional y sostuvo que América Latina atraviesa un claro reordenamiento. “Todo esto es un triunfo de Trump y le viene muy bien a Milei”, afirmó, al enumerar gobiernos de derecha o giros moderados en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y la actitud más conciliadora de Gustavo Petro en Colombia.

Incluso en los casos donde persisten liderazgos de izquierda, Bacman observó pragmatismo. “Petro dio un paso atrás muy importante y decidió priorizar la paz”, señaló. Para el analista, la combinación de seguridad, economía y liderazgo fuerte marca el pulso del nuevo escenario regional.

