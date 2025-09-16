Roberto Corné: “El panorama electoral para el gobierno es muy complicado”

En diálogo con Canal E, el sociólogo Roberto Corné analizó los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y proyectó cómo impactarán a nivel nacional. Explicó que se trató de un voto castigo hacia Javier Milei y que el oficialismo perdió parte del electorado joven y de sectores populares afectados por la crisis económica.

“Un 15% del votante de Milei ya no lo iba a acompañar más, y ese voto fue a otras opciones. Eso subió el piso electoral del peronismo”, señaló Corné, quien sostuvo que el resultado “no es descabellado” porque las políticas actuales empeoran la calidad de vida de vastos sectores sociales.

El dogma del déficit cero bajo la lupa

Corné criticó el enfoque económico del oficialismo, al que calificó de dogmático. “El gobierno está sometido a un dogma que en la praxis histórica no existe: el equilibrio cero. Incluso Estados Unidos, el país que este gobierno más admira, es el que tiene mayor déficit fiscal en el mundo”, explicó.

Según el sociólogo, este modelo genera tensiones también con el sector privado. “El círculo rojo ya está empezando a decir que esto no es bueno ni para ellos ni para la sociedad. Hay una incompatibilidad entre la democracia y los mercados cuando se aplican estas políticas”, remarcó.

Crisis productiva y trabajo precarizado

El entrevistado alertó que los costos de la crisis recaen sobre la población: “La zozobra para la mayoría tiene que ver con el cierre de fábricas, la destrucción del trabajo registrado y el fomento del trabajo no registrado”.

Corné cuestionó las reformas laborales aprobadas en el DNU 70 y la Ley Bases: “El aumento del período de prueba y las reformas solo profundizan la crisis del sistema previsional. Este gobierno promueve el trabajo negro”.

Rumbo a octubre: encuestas y dificultades

De cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre, Corné fue categórico: “El panorama electoral para el gobierno es muy complicado”. Explicó que el impacto de la derrota en Buenos Aires es determinante, ya que concentra el 30% del padrón.

Incluso en distritos donde el oficialismo había mostrado fuerza, los números se deterioran. “En Ciudad de Buenos Aires los candidatos oficialistas están traccionando hacia abajo, y en provincias como Mendoza y Chaco pasa lo mismo”, advirtió.

Participación y desgaste social

Respecto de la participación, el sociólogo prevé una leve suba, pero sin grandes cambios. “Es posible que la participación aumente un poco, pero no va a ser tanto. El escándalo por corrupción en discapacidad golpeó muy duro al gobierno, fue un límite que atravesó tolerancias previas”, expresó.

Corné destacó que ese factor puede sumar votos opositores, pero también inducir a que parte de la ciudadanía se quede en su casa, cansada del panorama político y económico.

El mensaje presidencial y su alcance

Finalmente, analizó la frase presidencial “lo peor ya pasó”. Según Corné, está dirigida a los votantes jóvenes, pero hoy tiene menos efecto: “Es una consigna que usaron otros gobiernos antes, incluso Menem y Macri. Apunta a la franja de 18 a 29 años, pero ese sector también bajó su adhesión”.

“El mensaje funciona como cortina de humo, pero no creo que alcance para dar vuelta una elección en un mes y medio”, concluyó.