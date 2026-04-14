Roberto Rojas: “Hoy tenemos 11 meses de caída del consumo”

El economista, Roberto Rojas, en comunicación con Canal E, analizó, en un contexto marcado por la tensión entre estabilidad macroeconómica y deterioro del día a día, el rol de las reservas, la caída del consumo y los desafíos estructurales de la economía argentina.

Rojas marcó el principal límite del actual esquema económico: “En realidad, lo que ayudan las reservas es a poder afrontar los pagos internacionales, tanto capital como intereses”. Sin embargo, advirtió que ese beneficio no se traduce en mejoras para la población: “Pero esto no derrama en la microeconomía, no derrama en la familia, no derrama en el día a día”.

Dónde se concentra la estrategia del Gobierno para adquirir dólares

Asimismo, explicó que la estrategia oficial se apoya en el ingreso de divisas del agro: “La gran apuesta del Gobierno es al ingreso de la cosecha gruesa, que se calcula en unos 11.000 millones de dólares”. Aún así, subrayó que esto no resuelve los problemas cotidianos: “Y lo estamos viendo porque todos los días están cerrando empresas y todos los meses viene cayendo el consumo”.

En la misma línea, Rojas hizo referencia sobre la dinámica del mercado: “Hoy tenemos 11 meses de caída del consumo”. Este escenario refleja una economía donde la liquidez externa no logra dinamizar la actividad interna.

La inflación y su impacto sobre los salarios

A su vez, identificó el impacto directo del modelo en los ingresos: “La alta inflación, que finalmente viene siendo de un 32,1% interanual, que impacta realmente en la familia”. Y explicó el mecanismo central del ajuste: “La pauta de aumento de salarios es hasta el 1%. Es decir, el ancla de este modelo es la baja salarial en términos reales”.

A esto se suma el aumento de gastos esenciales: “Esto hace que cada vez estemos peor, sin contar que sacaron la mayoría de los subsidios”. Además, el entrevistado describió la presión adicional sobre los hogares: “Las familias deben afrontar mayores cargas en los servicios habituales, agua, luz, celular, gas”.

Respecto al comportamiento del sector agroexportador, planteó una lógica defensiva: “Los medianos van a ir liquidando en función de sus necesidades”. Sin embargo, advirtió sobre la pérdida de poder de compra: “Tienen que vender muchos dólares para obtener pocos pesos”.