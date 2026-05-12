Roberto Rojas: “Si atacamos el conocimiento no es que atacamos una cuestión básica de las universidades, sino de toda la sociedad”

El economista, Roberto Rojas, en comunicación con Canal E, en el marco de la movilización universitaria por el reclamo presupuestario, analizó el impacto del ajuste sobre las universidades públicas y aseguró que la educación superior representa una herramienta central para el desarrollo económico, científico y social de la Argentina.

Roberto Rojas remarcó que el financiamiento universitario debe entenderse como una política estratégica y no como un gasto del Estado. “No es un gasto, es una inversión”, afirmó.

La importancia de la universidad pública para la clase media

Asimismo, sostuvo que el sistema universitario argentino fue clave para la consolidación de la clase media y explicó: “Es la que va generando el proceso de desarrollo al que estamos acostumbrados con los argentinos que se ve reflejada fundamentalmente en la creación de la clase media que tiene Argentina”.

Además, Rojas destacó las características históricas de la universidad pública nacional: “Eso tiene que ver justamente con la universalidad, gratuidad y el ingreso restricto que tiene la universidad pública con el gobierno tripartito, entre estudiantes, docentes y no docentes”.

Se profundiza el desfinanciamiento de las universidades

A su vez, advirtió sobre la caída de los recursos destinados a las universidades nacionales y comparó la situación actual con períodos críticos del pasado. “Hoy nos encontramos en un proceso de deterioro del presupuesto nacional en función de las universidades que ya se acerca a lo que había antes del 2006. Hoy está tan bajo como en el 2006”, señaló.

En ese sentido, el entrevistado consideró que el recorte afecta directamente el desarrollo del conocimiento y la capacidad productiva del país. “Si atacamos el conocimiento no es que atacamos una cuestión básica solamente de las universidades, sino de la sociedad toda”, sostuvo.

También remarcó el prestigio internacional de la Universidad de Buenos Aires: “Debemos reconocer que la Universidad de Buenos Aires es la única universidad que está dentro de las 100”.