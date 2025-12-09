Roberto Rojas sobre la nueva baja de las retenciones: “Parece una espada de Damocles que nunca se termina”

El economista, Roberto Rojas, en contacto con Canal E, se refirió al impacto de la reciente baja de retenciones en el frente cambiario y fiscal. Según afirmó, la medida se da en un contexto de debilidad estructural donde al Gobierno le cuesta sostener el ritmo de acumulación de reservas mientras enfrenta compromisos inmediatos.

Roberto Rojas señaló que el país está “nuevamente comprometido con esta baja, sobre todo en la perspectiva de tener que reforzar reservas para los próximos vencimientos que se vienen en el mes de enero”. Y remarcó que, “es el riesgo que tenemos siempre, parece una espada de Damocles que nunca se termina”.

Todavía no se terminaron de liquidar los dólares de la baja de retenciones pasada

Con respecto al “hot sale” de retenciones del mes de octubre, planteó: “Todavía del hot sale no se liquidaron 1.164 millones de dólares”. Además, sostuvo que el incentivo para liquidar sigue siendo escaso: “¿Y cuál es el incentivo para liquidar si probablemente el año que viene, cuando aparezca la escasez de dólares, vas a tener que bajar las retenciones todavía más?”.

Sobre el impacto fiscal de recaudar menos por retenciones, Rojas destacó: “La única posibilidad es el endeudamiento, porque nosotros no imprimimos dólares y los dólares solo no aparecen”. En esa línea, insistió en que Argentina no tiene más alternativas que “tener recaudación genuina que se atrae a las retenciones o los saldos de exportación e importación”.

En qué se concentra la necesidad de dólares

Asimismo, advirtió que no se trata de deuda para financiar desarrollo, sino para evitar incumplimientos: “Nosotros nos estamos endeudando para pagar tasa de interés y capital, no es que está yendo a un sector productivo o estamos haciendo alguna acción que haga que nuestros costos sean más baratos para poder mejorar nuestro perfil exportador”.

Sobre la misma línea, el entrevistado agregó un diagnóstico crítico sobre la infraestructura: “Nuestras rutas están actualmente destruidas y lo que nosotros vemos es que cada vez es más caro poder colocar nuestros productos en el puerco”.

Al analizar el superávit por freno de obra pública, comentó: “Volver a recuperar una ruta en esta situación actual lleva muchísimo tiempo, no es algo que se hace rápidamente”.