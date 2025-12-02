Roberto Rojas: "Una vez que no tenés producción, el que te vende es el que pone el precio"

En entrevista con Canal E, el economista Roberto Rojas criticó el modelo económico actual de Argentina, señalando el cierre de miles de empresas y la creciente dependencia de las importaciones.

El “industricidio” y el cierre de empresas

Durante su análisis, Roberto Rojas no dudó en calificar la situación económica de Argentina como un verdadero “industricidio”. "Hasta el día de hoy son 19.164 empresas las que han cerrado, lo cual habla de cercano a un promedio de 30 empresas por día", señaló el economista, refiriéndose a la caída de la producción nacional bajo el gobierno de Javier Milei. Según Rojas, el cierre de estas empresas es consecuencia directa de un modelo económico que favorece la importación y limita el crecimiento de las industrias locales. "Lo que estamos viendo es un proceso de concentración en el sector financiero, no en el productivo", advirtió.

El economista explicó que este modelo no es nuevo para la economía argentina, sino que recuerda las políticas de la década de los 90, cuando el país adoptó un enfoque similar, centrado en la extracción de recursos naturales y la apertura de mercados. "Es un modelo que ya lo hemos vivido en la década del 90, esto podríamos decir que son los 90 recargados", reflexionó Rojas.

Según él, los grandes perdedores de este enfoque son los trabajadores, cuyas habilidades y conocimientos se pierden cuando las plantas industriales cierran. "Todo ese conjunto de conocimiento humano cuando cierra una planta se pierde automáticamente", lamentó.

La contradicción de las importaciones y el modelo de desarrollo

El economista también expresó su preocupación por el modelo de importaciones masivas que está reemplazando a la producción local. Según Rojas, el actual enfoque de importación masiva no solo afecta a la industria, sino también al empleo. "Argentina siempre se ha nutrido de insumos importados, pero eso no implica no defender la industria local", explicó. Sin embargo, destacó los peligros de depender de productos importados para la producción local. "Una vez que no tenés producción, el que te vende es el que pone el precio", advirtió.

Rojas también comparó el modelo económico argentino con el de otras economías como la de China, que subsidia a sus empresas para fomentar su desarrollo. "¿El gobierno subsidia la electricidad, la propiedad, los sistemas productivos en China? Nosotros no estamos jugando el juego correcto", sostuvo, sugiriendo que el país debería proteger más a su industria local frente a la competencia externa.

