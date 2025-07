Rodríguez Saráchaga: "En el Congreso jugaron todos para La Libertad Avanza"

En diálogo con Canal E, José María Rodríguez Saráchaga, experto en discurso político, sostuvo que el reciente conflicto en Diputados refleja una estrategia comunicacional fallida del kirchnerismo y un contexto de debilidad.

"Jugaron todos para La Libertad Avanza", afirmó el entrevistado al analizar el escándalo en la Cámara de Diputados. El especialista consideró que la agresividad opositora terminó beneficiando al oficialismo: "Veían las imágenes en la Casa de Gobierno y salieron con la matraquita muda a festejar".

Según el analista, los insultos y desbordes en el recinto relativizan errores recientes del gobierno, como los comentarios de Luis Caputo o Javier Milei. "Terminás minimizando las agresiones anteriores, lo que era fuerte pasa a ser un jardín de infantes", sentenció.

Contradicciones del discurso kirchnerista

Rodríguez Saráchaga criticó la falta de coherencia discursiva en la oposición: "Si querés victimizarte, no podés ser el agresor". Para él, esta contradicción daña la imagen que el kirchnerismo intenta construir, sobre todo en torno a figuras judicializadas como Cristina Fernández de Kirchner.

Además, remarcó que el relato de "Cristina perseguida" pierde fuerza frente a evidencias concretas: "No estás discutiendo la inocencia de alguien que está filmado cometiendo un delito". La estrategia de denunciar persecución, dijo, se vuelve insostenible cuando no hay autocrítica. "No cuesta nada decir ‘me equivoqué, pido perdón", enfatizó.

La política, lejos del ejemplo

En cuanto al clima político general, fue tajante: "Las fuerzas políticas no están dando el ejemplo hace rato". Señaló que la sociedad ya no responde a códigos comunicacionales del pasado: "La moderación dejó de ser negocio hace más de 20 años".

En este sentido, Rodríguez Saráchaga planteó que figuras como Mauricio Macri perdieron por exceso de cautela: "Macri con ese puntillismo republicano fue el que perdió". En contraste, según él, Cristina Kirchner ganó apelando a un discurso más confrontativo.

La alianza que complica al peronismo

Para el analista, lo ocurrido en Diputados también evidencia una realidad numérica que golpea al kirchnerismo. "El que se pone tan nervioso es el que está perdiendo", aseguró. La alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en Provincia de Buenos Aires refuerza esta percepción: "Su única esperanza era que fueran separados, y vinieron juntos".

Según él, la elección pasada ya mostró que la victoria de Axel Kicillof fue posible solo por la fragmentación opositora: "Kicillof sacó el 30%, no sacó el 45% ni el 50%".

El fracaso del operativo clamor

Rodríguez Saráchaga también abordó el desgaste del liderazgo de Cristina Kirchner. "Cristina tiene mala suerte con los operativos clamor", ironizó, recordando intentos fallidos desde la Resolución 125. Para él, esos movimientos nunca lograron movilizar a las masas como se esperaba.

Ahora, su influencia parece en retroceso: "Cristina tenía un poder de veto que perdió con la detención". En su lugar, surge la figura de Máximo Kirchner, aunque con escaso respaldo territorial: "Máximo no arrastra votos y tiene la antipatía de la mayoría de los intendentes".

Para finalizar, Rodríguez Saráchaga cerró con una imagen contundente sobre el kirchnerismo: "Están buscando un operativo clamor que no llega, porque hace tiempo que no pueden juntar ni 50.000 personas".