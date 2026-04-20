Rodríguez Saráchaga sobre Luis Brandoni: “Logró lo que no logró prácticamente nadie, superar la grieta”

La muerte de Luis Brandoni generó una reacción poco habitual en la escena pública argentina: respeto unánime. Para el analista de discursos, José María Rodríguez Saráchaga, esta singularidad no es casual, sino el resultado de una vida marcada por la coherencia, el talento y una personalidad combativa.

“Brandoni fue un tipo muy especial. Hizo absolutamente todo lo que se puede hacer”, afirmó el analista, al repasar una carrera que abarcó desde cine de explotación hasta clásicos del cine nacional. Según explicó, esa versatilidad artística fue clave para construir una figura que trascendió generaciones y géneros.

Una carrera sin límites y un carácter inquebrantable

Rodríguez Saráchaga subrayó que Brandoni no solo se destacó por su talento actoral, sino también por su personalidad frontal: “Brandoni fue siempre un cabrón, toda la vida fue un cabrón”, sostuvo, resignificando esa característica como una virtud.

Esa actitud lo llevó a enfrentarse con todos los poderes de turno. “Se peleó con los militares cuando estaban en el gobierno, no después. Se peleó con dueños de medios cuando tenían poder real. No dejó gobierno por pelearse”, explicó.

Para el analista, esa coherencia a lo largo del tiempo es uno de los factores centrales que explican el respeto generalizado tras su fallecimiento. A diferencia de otras figuras públicas, Brandoni nunca moderó sus críticas ni adaptó su discurso según el contexto político.

El talento que trascendió la grieta

Más allá de su carácter, Rodríguez Saráchaga puso el foco en su capacidad actoral: “En todas sus películas es extraordinario, con un manejo de tonos e inflexiones como nunca antes en la historia”. Desde La Patagonia Rebelde hasta trabajos más recientes, destacó su dominio técnico y expresivo.

Ese talento, combinado con su coherencia ideológica, produjo un fenómeno poco común: la superación de la grieta política. “Logró lo que no logró prácticamente nadie, que es superar la grieta”, remarcó. Incluso quienes lo criticaron duramente en vida manifestaron respeto tras su muerte.

El analista consideró que este reconocimiento transversal podría ser una señal —aunque tenue— de un posible cambio social: “Quizás sea una ventana para pensar el final de una grieta que ya cansa después de 30 años”, reflexionó.

Finalmente, Rodríguez Saráchaga ubicó a Brandoni dentro de una tradición histórica del cine argentino: “Creo que es el último de los grandes actores que tuvo la Argentina”. En ese sentido, lo definió como el último eslabón de una generación que llegó a competir de igual a igual con Hollywood.

