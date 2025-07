Rosato sobre la nueva ley impositiva para las pymes: “Esto va a contribuir a más cierres, más despidos”

En diálogo con Canal E, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), calificó como “un duro golpe al corazón financiero de las pymes” la reciente ley que elimina exenciones en el impuesto a las ganancias para aportantes a Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).

Un golpe al financiamiento pyme

La nueva ley, ya aprobada por ambas cámaras del Congreso, incorpora el pago del impuesto a las ganancias para los aportantes de fondos de riesgo de las SGR, un mecanismo clave de financiamiento accesible para las pequeñas y medianas empresas. Para Rosato, esto significa "una medida que juega en contra del aparato productivo".

“Esto va a contribuir también a la posibilidad de que muchas pymes no puedan tener un financiamiento acorde a sus necesidades”, alertó. Según Rosato, este cambio legislativo amenaza con excluir a miles de empresas del sistema financiero, empujándolas a buscar créditos más caros o directamente a paralizar sus operaciones. “Los bancos son mucho más caros, y muchas pymes no tienen la posibilidad de recurrir a ellos”, explicó.

Además, subrayó que la eliminación del beneficio podría tener consecuencias severas: “Esto va a contribuir a más cierres, más despidos”, dijo con preocupación, destacando que el sector ya atraviesa una profunda crisis por caída de productividad, apertura de importaciones y aumento de costos energéticos.

"No pedimos regalos, pedimos herramientas"

Rosato reclamó que se reconsidere la medida y que los legisladores “reflexionen” sobre el impacto real en un sector que genera el 70% del empleo del país. “No pedimos insensibilidad ni que nos regalen nada, simplemente pedimos algo acorde a la situación que vivimos”, expresó.

Aseguró que el Congreso debería ser el ámbito donde se revierta la medida: “Lo dirigimos directamente al Congreso de la Nación y al Gobierno Nacional también, para que nos escuchen y se tomen cartas en el asunto”.

Consultado sobre el rol del Estado, Rosato apuntó que “la Secretaría de Pymes pertenece al gobierno, pero con quien tenemos el diálogo real es a través de las SGR”, y lamentó que los legisladores, que habitualmente se muestran cercanos al sector, hayan votado una norma que lo perjudica: “Nos preocupa que los legisladores, que hablan de las pymes permanentemente, voten este tipo de medidas”.

Finalmente, destacó que no todas las empresas acceden al beneficio, pero que para unas 100.000 pymes representa una herramienta clave: “Esto no afecta a las grandes industrias, que no necesitan este financiamiento. Afecta al primer eslabón del aparato productivo”.