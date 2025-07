Ruskolekier: "Putin no negocia, impone condiciones"

En diálogo con Canal E, el analista internacional Alberto Ruskolekier analizó el conflicto entre Rusia y Ucrania, y explicó por qué considera inviable una negociación directa entre Putin y Zelensky.

Las condiciones innegociables de Putin

Según el especialista, “Putin no negocia, Putin impone condiciones”. Una de las exigencias principales del mandatario ruso es que Ucrania renuncie a su incorporación a la OTAN. Además, deja claro que “la península de Crimea no la va a devolver”, al igual que los territorios ocupados desde 2022: “Donetsk, Lugansk, Kherson y Saporichia no se devuelven”.

Respecto al rol de Occidente, Ruskolekier criticó la mirada ingenua sobre Rusia: “Occidente no entiende la mentalidad rusa, viene del imperio zarista, es como un pacman que quiere devorar territorios”. Y subrayó que Putin “extraña la grandeza de la URSS, no el comunismo, sino el poder territorial”.

Sobre la negativa rusa a un cara a cara con Zelensky, el analista fue contundente: “Putin no acepta negociaciones directas, mientras dilata, sigue ganando terreno”. La estrategia es clara: “Los ataques diarios son enormes: 500 o 600 drones por día. Consolida su posición militar”.

Ucrania desconfía y Gaza sufre por el control de Hamas

Del lado ucraniano, Zelensky ha reiterado su negativa a ceder territorio: “No puedo conceder territorios del país, no estoy legalmente habilitado”, recordó el analista. Además, explicó una de las grandes traiciones percibidas por Ucrania: “En 1994 entregaron 4.300 armas nucleares con garantía de integridad territorial. Rusia no cumplió nada”.

Ruskolekier también explicó la compleja situación en Gaza. Afirmó que “los alimentos que llegan a Gaza son controlados por Hamas” y denunció: “Los civiles que intentan acceder a la comida son atacados por Hamas”. A esto se suma la acusación de la Corte Penal Internacional contra Putin: “Está acusado por secuestrar niños ucranianos y criarlos como rusos para borrarles la identidad”.

Finalmente, señaló que Turquía seguirá intentando ser mediador en el conflicto ruso-ucraniano. “Erdogan quiere actuar como vaso comunicante entre Oriente y Occidente”, explicó, aunque cuestionó su figura: “No comulgo con Erdogan, pero es diplomáticamente inteligente”.

Sobre las negociaciones con Hamas, Ruskolekier reveló un dato inédito: “El enviado norteamericano Seth Whitcock dijo que lo que hizo Hamas en Doha fue una vergüenza. Nos hicieron perder el tiempo”. Y cerró con una cruda conclusión: “Hamas no entrega armas ni libera secuestrados, así no se puede negociar”.