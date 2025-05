Ruskolekier: "Putin no quiere un alto el fuego, quiere discutir las causas del conflicto"

El encuentro propuesto en Estambul podría ser clave, pero la presencia de Vladimir Putin aún no está confirmada y eso pone en jaque las negociaciones.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista internacional, Alberto Ruskolekier quien comentó que, "Zelensky se allanó a todo el pedido que le había hecho el presidente Trump". A pesar de sus objeciones previas, el mandatario ucraniano accedió a sentarse a negociar con Rusia bajo el paraguas político de Estados Unidos.

La cumbre, prevista para el jueves en Estambul, aún no cuenta con la confirmación de asistencia de Vladimir Putin. "El vocero presidencial de Putin no dijo ni que sí ni que no", agregó Ruskolekier, subrayando la ambigüedad que caracteriza las jugadas diplomáticas del Kremlin.

Las exigencias de Rusia

Putin ha sido claro sobre sus demandas: el fin de la expansión de la OTAN hacia el este, el retiro de bases misilísticas cercanas a Rusia, como las de Polonia, y el reconocimiento de Crimea como territorio ruso.

"Crimea no va a ser un territorio devuelto", aseguró Ruskolekier al repasar los reclamos históricos de Moscú. Para Putin, además, las regiones del este ucraniano como Lugansk y Donetsk deben reconocerse como prorrusas, por su población rusoparlante.

La narrativa de la “desnazificación”

"Hay que desnazificar a Ucrania", dice Putin, pero también hay nazis en Rusia, señaló el analista, refiriéndose a grupos extremistas en ambos países como el Batallón Azov en Ucrania o el Batallón Varyag en Rusia.

Esta narrativa sirve como excusa histórica y política para justificar la invasión iniciada en 2014 con la anexión de Crimea, y reactivada en 2022 con una ofensiva a gran escala.

Crimea, OTAN y poder geoestratégico

Ruskolekier recordó que "en 2014 Putin decidió directamente invadir Crimea", en parte para mantener el control de la estratégica flota del Mar Negro.

La expansión de la OTAN hacia países históricamente neutrales como Finlandia y Suecia alimentó la narrativa del Kremlin de una amenaza occidental. El analista señaló que Putin se siente traicionado: "Occidente no cumplió la palabra que Estados Unidos le había dado muchas décadas atrás de que la OTAN no se iba a expandir".

Trump, el comodín inesperado

La participación de Donald Trump, quien se encuentra actualmente en Catar, podría cambiar el tablero. "Trump no va a ir a Estambul si no tiene la confirmación de que Putin va a asistir", explicó elentrevistado. El expresidente estadounidense ya manifestó su disposición a sumarse al diálogo si su presencia puede facilitar un acuerdo.

Intereses económicos y minerales estratégicos

Más allá de lo político, hay fuertes intereses económicos. Ucrania posee tierras raras, fundamentales para tecnologías clave como microchips y armamento moderno. "Ucrania representa el 5% de todos los minerales del mundo", dijo el entrevistado.

Además, Estados Unidos ya firmó un fondo de inversión para la reconstrucción del país, con un reparto del 50% de las ganancias entre ambos gobiernos.

Final incierto

Putin insiste en que primero deben negociarse las causas del conflicto antes de aceptar un alto el fuego. Zelensky, por su parte, no puede ceder territorio sin respaldo popular.

"Zelensky dice: no puedo firmar la cesión del territorio ucraniano porque yo no soy el dueño", finalizó Ruskolekier, destacando que cualquier solución debe pasar por un referéndum.