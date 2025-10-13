Ruskolekier sobre el acuerdo entre Israel y Hamás: “Es uno de los acontecimientos políticos más importantes de las últimas décadas”

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, en contacto con Canal E, calificó como un hecho histórico el reciente acuerdo de paz entre Israel y Hamás, destacó su impacto geopolítico y el rol clave de líderes internacionales en la búsqueda de estabilidad en Medio Oriente.

“Es un día espectacular. Yo diría que es uno de los acontecimientos políticos más importantes de las últimas décadas, quizás. Habida cuenta de que todo el mundo estaba esperando, deseando y necesitando que por lo menos exista un alto el fuego”, señaló Alberto Ruskolekier.

Hamás devolvió 20 rehenes vivos

Asimismo, explicó que, “volvieron 20 rehenes vivos de los 48 que tenían secuestrados en Hamás, de los 28 que están asesinados, hoy estarían devolviendo solamente cuatro”. Además, destacó la relevancia diplomática del momento: “En este momento creo que ya está volando el presidente norteamericano Trump directamente a Egipto, donde van a tener lugar la reunión de por lo menos 20 grandes dignatarios de todo el mundo”.

Ruskolekier resaltó la participación de Indonesia en las negociaciones, y subrayó su peso dentro del mundo islámico. “Indonesia es un país que tiene una extensión territorial grande, cerca de un millón novecientos mil kilómetros cuadrados, pero tiene la población islámica más grande del mundo. Estoy hablando de casi, prácticamente, 280 millones de personas islámicos”, explicó.

Qué significa la presencia de Indonesia

Según comentó, este gesto no es casual: “En geopolítica y en política internacional estos gestos no son inocentes. ¿Qué preanuncia? Preanuncia que se van a poner en pie los acuerdos de Abraham que había precisamente preparado y lo gestó el presidente en su primera cadencia, Donald Trump”.

El analista internacional aseguró que, “si Indonesia viene a Israel estamos muy cerca, muy cerca de que se incorporen los acuerdos de Abraham”, y que un pacto de ese tipo representaría “280 personas islámicas haciendo acuerdos de Abraham con Israel, reconociendo al Estado de Israel”.

Por otra parte, planteó que el avance de los acuerdos podría extenderse a Arabia Saudita: “Ojalá no me equivoque, que va a seguir avanzando para traer también a estos acuerdos a Arabia Saudita. Y esto va a provocar quizás la apertura del nuevo Medio Oriente para bien”.