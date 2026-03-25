El último fin de semana largo por el feriado del Día de la Memoria dejó señales mixtas para la economía argentina. Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, aumentó la cantidad de turistas, pero el consumo mostró signos de debilidad. En este contexto, este medio se comunicó con Salvador Femenía, secretario de prensa de la CAME.

“Datos positivos pero discretos”, resumió Salvador Femenía al analizar el comportamiento del turismo. En concreto, detalló que, “viajaron 1.012.000 personas, que en porcentajes es 48,8% más que el mismo feriado del año pasado”, aunque aclaró que la comparación está influida por la extensión del fin de semana, que en esta ocasión fue de cuatro días.

Diferencias con el fin de semana de carnaval

Sin embargo, el dinamismo estuvo lejos de otros períodos como carnaval: “Evidentemente no fue, digamos, un fin de semana como lo fue el de carnaval, claro que viajó casi el triple de personas”.

El informe de CAME revela un cambio en el comportamiento del consumidor. Femenía señaló que, “fueron viajes con destinos de cercanía, con cierto nivel de localía”, lo que evidencia una tendencia a reducir costos frente a la incertidumbre económica.

Los factores que impidieron un mayor flujo de turistas

Entre los factores que explican este fenómeno, destacó “el aumento de los combustibles, la imprevisibilidad que tenemos en este momento en la economía”, y también la cercanía de otro fin de semana largo: “La cercanía del próximo fin de semana de Semana Santa”.

En términos económicos, el entrevistado planteó que el impacto total fue significativo pero con matices: “El impacto total fueron 231.000 millones de pesos y cada persona gastó 103.793 pesos, que en términos reales significa 7% menos”.

Uno de los puntos centrales es la transformación en los patrones de consumo. Según desarrolló, “la gente prioriza salir”, pero ajusta fuertemente el gasto. En ese sentido, sostuvo que el dinero se destina principalmente a lo esencial: “Se concentra más en el traslado, que hoy tiene su costo, en alojamiento, en la comida, algún esparcimiento y no tanto en otro gasto”.