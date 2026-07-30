Reforma del Banco Central: por qué buscan blindar la independencia de la entidad

La posible reforma de la Carta Orgánica del Banco Central volvió a instalar el debate sobre el rol de la autoridad monetaria y su vínculo con el Tesoro Nacional. Entre los principales objetivos del proyecto aparece la intención de restringir de manera permanente el financiamiento monetario del Estado, una práctica cuestionada por distintos economistas.

En ese contexto, el economista Santiago Casas analizó el alcance de la iniciativa y sostuvo que fortalecer la independencia del Banco Central podría contribuir a recuperar la confianza en el peso, además de mejorar las expectativas sobre la inflación y la estabilidad económica.

Fortalecer el peso y recuperar la confianza

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central promete convertirse en uno de los debates económicos más relevantes del año. Para Santiago Casas, el aspecto central del proyecto pasa por limitar de manera definitiva el financiamiento monetario del Tesoro Nacional, una práctica que, según explicó, deterioró la confianza en el peso durante décadas.

El economista remarcó que "cualquier medida que limite esa posibilidad de financiamiento al Tesoro es muy positiva, tanto para las expectativas de inflación como para la institucionalidad de la moneda", al considerar que el vínculo entre el Banco Central y el Tesoro terminó convirtiendo a la autoridad monetaria en una dependencia del Poder Ejecutivo.

Casas sostuvo que la reforma beneficiaría a toda la sociedad porque contribuiría a reconstruir la confianza en la moneda nacional. "Argentina es un país que lamentablemente no tiene moneda propia", afirmó, al explicar que la mayor parte del ahorro de los argentinos continúa dolarizado.

En ese sentido, agregó que "hoy en día el peso lo utilizamos solamente como un medio transaccional, no nos sirve para nada más que eso", por lo que consideró que "cualquier medida que fortalezca el peso en largo plazo es positiva para todos los argentinos".

Además, advirtió que la reforma deberá superar un complejo debate legislativo, ya que distintos sectores políticos podrían resistirse a establecer límites estrictos sobre la asistencia monetaria al Estado.

La letra chica será determinante

Para Casas, el verdadero desafío no es únicamente aprobar la reforma, sino garantizar que no pueda ser modificada fácilmente por futuras administraciones. "La clave va a estar en qué límites legales va a imponer la reforma a futuras modificaciones", explicó, y agregó que el problema histórico de la Argentina es que los cambios institucionales suelen revertirse con facilidad.

El economista señaló que "el principal violador de las leyes es el Estado Nacional", razón por la cual insistió en que el éxito del proyecto dependerá de blindar jurídicamente la autonomía del Banco Central.

En esa línea, sostuvo que "la clave es blindarlo legalmente para que no pueda ser utilizado y que no pueda ser fácilmente modificable esta reforma en el futuro". De lo contrario, advirtió: "si es así, entonces no tiene mucho sentido".

Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de avanzar mediante un decreto en caso de no conseguir respaldo parlamentario, Casas aclaró que se trata de un aspecto jurídico que debería ser respondido por especialistas en derecho constitucional.