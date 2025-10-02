Scott Bessent: “El Tesoro está preparado para hacer lo que sea necesario con Argentina”

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aclaró este jueves que el apoyo de Washington hacia la Argentina no implica el envío de fondos, sino la activación de una línea de swap de hasta 20.000 millones de dólares. “No estamos poniendo dinero en la Argentina. Le estamos otorgando una línea de swap”, señaló en diálogo con CNBC.

La definición se produjo semanas antes de las elecciones legislativas y en medio de una fuerte volatilidad cambiaria que llevó al peso a depreciarse cerca de un 7% en apenas dos días. La cotización cerró el miércoles en $1.450 por dólar, generando preocupación en los mercados y obligando al Gobierno a intervenir con ventas de divisas.

Milei y Caputo, en coordinación con Washington

Bessent destacó el vínculo con el ministro de Economía, Luis Caputo, con quien mantuvo una “llamada muy positiva” para avanzar en los detalles técnicos de la asistencia. En la misma línea, Caputo subrayó en redes sociales el trabajo conjunto con el Tesoro estadounidense tras la reunión que Javier Milei mantuvo con Donald Trump en Nueva York.

El Presidente viajará el próximo 14 de octubre a la Casa Blanca para encontrarse nuevamente con su par estadounidense. Según Bessent, será una instancia clave para profundizar las conversaciones financieras y definir eventuales mecanismos adicionales, como la compra de bonos argentinos en el mercado secundario o incluso en el mercado primario.

Apoyo político y económico

Durante sus declaraciones, el secretario del Tesoro explicó que el interés de Estados Unidos en la Argentina es estratégico: evitar la consolidación de otro “estado fallido” en la región, como Venezuela. Además, compartió en la red social X que planteó ante ministros de Finanzas del G7 la importancia de que las reformas impulsadas por Milei tengan éxito “para el pueblo argentino y para la región”.

El Tesoro norteamericano ratificó que está “preparado para hacer lo que sea necesario” para acompañar al Gobierno argentino. Este respaldo se conoció luego de la derrota oficialista en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, que intensificó la presión en los mercados.

Impacto en la política y el agro

El anuncio coincidió con la quita de retenciones al agro implementada por el Ejecutivo, una medida que recibió un impacto positivo en el mercado. No obstante, Bessent fue claro al remarcar que también negocia con Argentina una salida de lo que definió como un “tax holiday”, lo que abre un nuevo capítulo en la agenda bilateral.