Se abrió el mercado chileno para la exportación de limones: “Es un logro desde el punto de vista técnico”

Desde Chile se abrió el mercado de limones provenientes de las exportaciones de Argentina, lo cual impulsará el sector más allá de que el panorama comercial todavía es incierto. En este contexto, este medio se contactó con el titular de Federcitrus, José Carbonell.

José Carbonell explicó que se trata de “la conclusión de un viejo propósito de la agricultura argentina, específicamente del limón, de entrar al mercado chileno”. También valoró que, “Chile protege mucho su condición sanitaria” y que por eso “esta admisión es un logro desde el punto de vista técnico”.

El impacto comercial todavía es incierto

Sobre el impacto comercial, comentó: “Es una incógnita, no te puedo decir qué significación comercial puede tener”. Asimismo, detalló que, “las temporadas son similares, pero no exactamente iguales”, y que “Chile es un país que consume per cápita más limón que el que consume Argentina”.

Aun así, Carbonell destacó el potencial: “Tengo confianza que va a ser un muy buen aporte al limón de verano, que es cuando Argentina produce no más del 20% del total de su producción anual”.

El mercado de limones empieza a abarcar Brasil

Además del mercado chileno, resaltó oportunidades en el sur de Brasil: “Se está desarrollando lentamente el mercado del sur de Brasil con el limón siciliano que produce Argentina”. Luego, recordó que, “en Brasil el hábito popular es consumir lima”, pero que “el avance de la comida mediterránea lleva a que determinados niveles de la gastronomía empiecen a demandar el limón siciliano”.

Por otro lado, el entrevistado planteó que Argentina produce “un promedio de 2 millones de toneladas anuales de limón”, de las cuales “algo menos del 10% se destina al mercado interno”. El resto se muele o se exporta: “El grueso de la producción se da entre los meses de marzo y agosto”.

En cuanto al llamado “limón de verano”, explicó que, “son cantidades pequeñas, refloraciones que normalmente sirven para abastecer el mercado interno en verano”. En casos excepcionales, como en 2025, se importó limón por escasez: “Se importó limón de Chile, de España y de Egipto, pero el total no fue más de 10.000 toneladas”.