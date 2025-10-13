Se agrava el panorama de las inundaciones rurales: “Estamos preocupados y dolidos por la situación”

El jefe de distribución de la Cooperativa Eléctrica de French, Fabricio Bonello, relató para Canal E el drama que viven los vecinos y productores de 9 de Julio, donde las cuadrillas deben recorrer campos inundados en bote para restablecer el suministro eléctrico. “Hay una ausencia total del Estado, no solo a nivel local, sino a nivel provincial también y nacional”, advirtió.

Fabricio Bonello describió el escenario que enfrentan los trabajadores de la cooperativa: “Estamos preocupados y, en realidad, medio dolidos, dolidos por la situación. Sabemos que la crisis hidráulica nos impactó muy de lleno. Nosotros lo habíamos vivido en el 2001 también, una crisis muy parecida, y hoy nos pega mal”.

Los riesgos de acceder a los campos inundados

Asimismo, contó que una de las cuadrillas debió ingresar con un bote a zonas donde la profundidad del agua alcanzaba los tres metros y medio para reparar una línea rural: “Fue complicado, fue riesgoso, porque donde ingresamos no sabemos qué tenemos abajo. No sabemos porque lo que es la inundación”.

Sobre la misma línea, Bonello agregó que, “el trabajo para nosotros es muy riesgoso. Más allá de que nosotros utilizamos todos los elementos de seguridad, esto implica el riesgo físico, sobre todo cuando estás metido en un lugar que no sabés con qué te vas a encontrar”.

En qué estado se encuentra la calidad del servicio

A su vez, explicó que la cooperativa, que cuenta con unos 750 usuarios y 300 kilómetros de líneas rurales, mantiene el servicio activo, aunque con enormes dificultades. “Si bien hoy contamos con el 100% del servicio, todo es muy lento”, sostuvo.

El entrevistado detalló que las cuadrillas deben recurrir a la solidaridad de los vecinos: “Gracias a Dios, nos ayudan los vecinos, los vecinos que se acercan, nos brindan los tractores, carros. Hemos utilizado algún caballo para poder llegar, para poder recorrer. Utilizamos todo lo que tenemos a nuestro alcance”.

Según comentó, la falta de mantenimiento y obras hídricas agravó el desastre: “Esto se desbordó, se desbordó del lado de Casares y del lado de la zona sur. Y hoy, el agua que está ingresando, sobre todo hoy, que llovió el fin de semana, el agua corre mucho más y es mucho más doloroso, mucho más triste”.