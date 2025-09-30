En función de analizar la situación del consumo masivo, el supermercadismo, el empresariado y los riesgos políticos que enfrenta el Gobierno, este medio se comunicó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel.

Ariel Maciel describió la realidad cotidiana de las empresas: “Algunos creen que todo lo que tiene que ver con la economía real en realidad está retrocediendo y el Gobierno empieza a ver que tiene efectos, pasó en las elecciones, está pasando en el clima social, está pasando mucho en el humor del empresariado”.

Fuerte caída del consumo masivo

Concretamente, advirtió: “Se está derrumbando todo lo que tiene que ver con el consumo masivo”. Y ejemplificó: “Los sectores de bebidas sin alcohol o con alcohol, principalmente, les estaba yendo terriblemente mal, sin alcohol les estaba yendo mal, pero en general lo que está pasando es que se está cayendo”.

Maciel también se refirió a los efectos de la importación: “Tema zapatos, tema textiles, todos esos ya vienen con mucha caída y muchos se dan vuelta y empiezan a ser vendedores en lugares donde antes compraban o vendían o producían sus propios zapatos”.

Desde los supermercados anticipan un "diciembre negro"

Asimismo, mencionó la situación de los supermercados: “Los que tienen grandes superficies, los que más contratan, lo que dicen es que este diciembre va a ser un diciembre negro. Definitivamente no esperan que tengan ni siquiera mejor rendimiento que el año pasado. Durante el año les fue bastante mal”.

El periodista remarcó que el Gobierno enfrenta advertencias claras del sector privado: “Lo que los empresarios le decían es, nosotros bancamos este plan, este proyecto de estabilización, cambiar y estabilización fiscal, de equilibrio, pero entiendan que así no se llega porque la economía real es muy distinta de la financiera”.

Luego, manifestó que, “no arranca el consumo. Ahora el Gobierno empieza con un plan de ayuda para el consumo, esperando que en octubre pueda tener algún tipo de reacción en un lugar donde le está quedando realmente muy incómodo. Ya no se vende, ni siquiera se vende bien para comer”.