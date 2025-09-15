Se estima que Argentina dejaría de vacunar contra la aftosa en 2026: “La medida es positiva”

La resolución del Senasa que modifica el esquema de vacunación contra la fiebre aftosa a partir de 2026 desató un nuevo debate en el sector ganadero. En este contexto, este medio se comunicó con el presidente de la Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa (FUCOFA), Luis Folmer, quien respaldó parcialmente la medida, aunque advirtió sobre los riesgos de avanzar hacia un país “libre sin vacunación”.

Luis Folmer destacó que la resolución, que exime de la segunda vacunación anual a novillos, novillitos y vaquillonas, tiene fundamentos sanitarios y económicos: “La medida la veo como positiva, la categoría, el riesgo es mínimo en esa categoría, ya que el destino de un novillo, por ejemplo, es la faena”.

Cuáles son los riesgos de cesar con la vacunación

Y aclaró: “Una antiaftosa es una vacuna preventiva y cubre el animal por el periodo de un año, o sea, no representa ningún peligro, porque un animal en un feedlot no está más que seis meses, siete meses, o sea, está perfectamente cubierto”.

Aún celebrando el cambio parcial, Folmer expresó su preocupación por la posibilidad de repetir errores del pasado: “Espero que no apunte el Gobierno a volver a repetir lo que se hizo en el año 98. Nos costó años recuperarnos y yo creo que hoy, si miramos, vamos por el mismo camino. Eso es lo que me preocupa”. Sobre la misma línea, especificó: “De pretender ser un país libre sin vacunación. Eso es lo que pretendo que no suceda”.

Con respecto a la postura de las entidades, se alineó con CRA: “Estas categorías que se incorporan a partir del año que viene lo veo bien, no representa un peligro. Creo que se está sobre vacunando un novillo, no es necesario, pero un vientre, para mí, tiene que estar inmune a la enfermedad”.

Baja de costos para los ganaderos gracias a la importación

Sobre la importación de vacunas, el entrevistado opinó: “Siempre estuvo abierta, lo que pasa es que no reunían las condiciones que exige Argentina o Senasa. Para mí, como yo defiendo al productor, si se reduce el costo de la vacuna importándola, bienvenido sea”.

Por otro lado, resaltó las consecuencias comerciales que tuvo el pasado intento de dejar de vacunar. “Vuelvo a repetir, yo no quiero volver a caer en lo mismo y voy a luchar hasta donde pueda para que esto no suceda. Nos costó mucho a los argentinos. Perdimos millones de dólares en exportaciones, nos comimos 10 millones de cabezas por no poder exportar”, comentó.