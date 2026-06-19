Se estima que de acá a 5 o 10 años “estemos en menos de 40 kilos de carne vacuna” de consumo

El consultor ganadero, Víctor Tonelli, analizó para Canal E que el consumo de carne vacuna en Argentina alcanzó uno de los niveles más bajos de las últimas décadas. También resaltó que se trata de un proceso de largo plazo que viene modificando los hábitos alimenticios de los argentinos.

"Lo que voy a decir me hace muy viejo, pero esto viene ocurriendo hace 60 años", sostuvo Víctor Tonelli al analizar la evolución del mercado cárnico.

Cómo era el consumo de carne hace 60 años

Según explicó, décadas atrás el país consumía principalmente carne bovina. "Hace 60 años consumíamos 85 kilos de carne vacuna y 12 kilos de pollo y cerdo. Llegábamos a 100 kilos sumando las tres carnes", recordó.

Actualmente, Tonelli planteó que la situación es muy diferente: "Hoy estamos en 115 kilos, pero de los 85 kilos caímos a, el dato de los primeros cinco meses, ya cerrado con la información de exportación que pasó ayer en DEC, nos da 44 kilos por habitante y por año".

Fuerte consumo de carne de pollo y cerdo en el último tiempo

Sin embargo, aclaró que el consumo total de proteínas se mantiene gracias al crecimiento de otras carnes. "En contraparte tenemos 50 kilos de pollo y casi 20 kilos de cerdo. Mantenemos el volumen total, pero cambió el tipo de la variedad de carne y esto es inexorable", resaltó.

Para el entrevistado, la tendencia continuará durante los próximos años: "Si nos proyectáramos a 5 o 10 años más, probablemente estemos en menos de 40 kilos de carne vacuna y digamos todo lo que pierda carne vacuna lo va a estar ganando el cerdo".

Asimismo, señaló que Argentina se está alineando con las tendencias internacionales: "Argentina ya dejó de ser un país aislado al mundo, está totalmente conectado de todo". Además, explicó que el precio internacional de la carne vacuna favorece la exportación. "La demanda mundial de carne vacuna y el precio que se paga por este producto resulta más atractivo", expresó.