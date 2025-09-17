Se estima “un descuento importante en los porotos norteamericanos” por el sobre abastecimiento de soja en China

Con el fin de analizar el impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China en el mercado global de soja, las importaciones récord del gigante asiático y cómo esto afecta directamente a Argentina, este medio se comunicó con el analista de la Bolsa de Comercio de Rosario, Matías Contardi.

Matías Contardi destacó que el fenómeno actual no tiene precedentes: “China viene siendo el tópico principal para lo que viene siendo el mercado de soja. No hay noticia, no hay día que no pase en el mercado sin que se hable de que China todavía no le compró una sola tonelada a Estados Unidos”.

Exceso de stock en el mercado de China

Según detalló, el gigante asiático está sobre abastecido. “Vienen en récord, van a llegar a 106 millones de toneladas o es lo que estimamos con los embarques que tuvimos la última vez. Es el ritmo más importante de importaciones que tuvo China en la historia, pero aparte está importando mucho más de lo que necesita”, sostuvo.

Contardi explicó que esto genera un aumento de stocks: “Los chinos estiman que necesitaban importar 94 millones de toneladas apenas arrancó la campaña. De las 94 ahora pasamos a 106, es decir, sobran 12 millones de toneladas que van a pasar para la campaña siguiente”.

Se esperan caídas en el precio de la soja norteamericana

Asimismo, señaló cómo esto afecta a los farmers norteamericanos. “Cuando arranca la cosecha en Estados Unidos, entre octubre y febrero, Estados Unidos es prácticamente el principal origen de porotos de soja que llegan hacia China. Si China se abastece cada vez con más toneladas, aumentan los stocks que tienen. Si los pasa para la campaña siguiente le tiene que comprar menos a Estados Unidos”, planteó.

El entrevistado comentó que al no resolverse la disputa arancelaria, el mercado se divide: “Vamos a tener un mercado que va a estar a nivel internacional partido a la mitad. Por un lado, vamos a tener a China originando en Sudamérica, lo que va a ser que las primas de los porotos suban. Y Estados Unidos va a tener que colocar esas 25 o 24 millones de toneladas en otros destinos. Eso implica que vamos a tener un descuento importante en los porotos norteamericanos”.

A su vez, destacó que Brasil y Argentina son claves en este nuevo escenario. “El resto del mundo van a ser Brasil, Argentina y Uruguay, Argentina ya tiene exportaciones o ventas registradas de poroto de soja por casi 9 millones de toneladas, son 8,8 millones, probablemente siga subiendo”.