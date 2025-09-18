Se estima una menor exportación de harina de soja por la "alta demanda de poroto”

El consultor en mercado de granos, Germán Iturriza, analizó para Canal E la coyuntura de exportaciones de soja y destacó un fenómeno inusual. En septiembre, las ventas externas de poroto de soja superaron a las de harina.

Germán Iturriza describió el cambio en las declaraciones juradas: “Estamos teniendo una particularidad en este mes que está en curso y probablemente tengamos también una cierta situación similar en lo que es octubre”.

Fuerte aumento de la demanda de poroto

Y puntualizó: “Nos estamos encontrando con que tenemos demanda adicional de poroto, nos da este gráfico, que de repente te encontrás con un septiembre en donde vamos a exportar por encima de los 2 millones de toneladas de poroto de soja, y un poquitito por encima de las declaraciones juradas que hay de harina de soja”.

Iturriza explicó que el contexto internacional abrió una oportunidad: “Este año Estados Unidos lo están empujando fuera del mercado en términos de poroto de soja de exportación porque China no le está comprando”. Según destacó, eso cambió los flujos comerciales: “China al no comprar en Estados Unidos también está haciendo un hito histórico, está buscando soja brasileña y está buscando soja argentina”.

Argentina podría quedarse con una parte de la demanda por parte de China

El gigante asiático importa entre 10 y 12 millones de toneladas mensuales, y aunque Argentina no puede cubrir ese volumen, sí captó una parte. “Nosotros agarramos una partecita de esa demanda que está insatisfecha, que no quiere comprarle a Estados Unidos”, sostuvo.

El entrevistado presentó datos oficiales que muestran un mayor dinamismo en el mercado local: “El productor agropecuario vendió 43.5 contra 31, estamos hablando prácticamente un 12-13% más que el año pasado, a esta misma semana”.

En este sentido, comentó que el incentivo fue el precio: “Estaba recién observando en Rosario Norte se está pagando o se pagó ayer $440.000, $441.000, que si lo divido por el divisa comprador del Banco Nación a 1.465 me da los 300 dólares, al productor le encantan los 300 dólares”.