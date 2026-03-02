Se mantiene crecimiento del mercado de inmuebles: “2025 fue muy bueno para el mercado inmobiliario”

El vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Daniel Zampone, analizó en Canal E el convenio firmado con el Banco Nación para impulsar los créditos hipotecarios y explicó cómo impacta en el mercado inmobiliario.

“La verdad que terminamos un 2025 muy bueno para el mercado inmobiliario”, afirmó Daniel Zampone, y agregó: “Estamos con mucha expectativa para el 2026”. Sobre la reunión con la entidad financiera, destacó que, “la verdad que fue muy productiva. El banco nos contaba la intención de dar la mayor cantidad de créditos posible”.

El rol del Banco Nación en la otorgación de créditos

Hoy, el peso del Banco Nación es determinante. “Hoy, de cada 100 créditos que se dan, 94 son del Banco Nación”. Además, explicó el lanzamiento de una nueva plataforma: “El Banco Nación lanzó una página, se llama Más Hogares, donde si vos querés acceder a un crédito, vos tenés otorgado un crédito, vos ya entrás en esa página y sabés que todas esas propiedades ya califican para el crédito”.

Zampone señaló que el desafío es ampliar la oferta bancaria: “Ojalá se sumen otros bancos, porque en la medida que se sumen otros bancos, van a poder bajar ese scoring”.

Crece la expectativa por aumentar la cantidad de créditos

Asimismo, indicó que el objetivo es claro: “Cuando volvamos a charlar en julio, te podría decir que cada 100 operaciones, 40 son con crédito”. Hoy la proporción es menor, aunque en recuperación: “El año pasado te decía que cada 100 operaciones, 20 eran con crédito”.

Sobre la mecánica de financiamiento, el entrevistado aclaró: “Por lo general, te dan el 75 o el 80% y la persona, el cliente, tiene que poner ese 20, 25%, lo tiene que poner el cliente”. Luego, manifestó que la estabilidad cambiaria es clave: “Cuando vos me decís, tenés la varita mágica, me decís, pedíme un deseo para el mercado inmobiliario, yo lo que te pido es planchame el dólar”.

A su vez, explicó el efecto directo en la demanda: “Si vos lo hacés subir y bajar, la gente se asusta, lo pones abajo del colchón y no compra departamentos o casas”. También valoró medidas recientes: “Buenísimo lo que hizo con la ley de alquileres, buenísimo lo del blanqueo”.