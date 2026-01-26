Se moviliza la comercialización de la cosecha récord del trigo: “El desafío era llegar a los mercados externos”

El ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, habló en Canal E sobre que la campaña triguera atraviesa un momento excepcional, y que con exportaciones proyectadas en torno a las 20 millones de toneladas, el trigo se consolida como uno de los principales generadores de divisas del complejo agroindustrial.

“Estamos con una campaña de exportación de trigo de 20 millones de toneladas, que es una cifra absolutamente récord para la Argentina y que representa todo un desafío para la cadena de valor desde el productor hasta el exportador”, señaló Javier Preciado Patiño. Y remarcó que no se trata solo de volumen: “Poder exportar este volumen en estas condiciones de mercado significa un desafío para todos, es un desafío de cadena”.

El trigo alcanzó mercados del exterior a través de la competitividad

Asimismo, recordó que semanas atrás se preguntaba si el país sería capaz de colocar semejante volumen en el exterior. Hoy, la respuesta es clara: “Que lo estamos logrando, lo estamos logrando”. La clave estuvo en competir con proveedores tradicionales como Australia: “El desafío era, con una Australia que también tiene una producción de trigo muy buena, llegar a los mercados externos competitivamente”.

En diciembre, Argentina logró posicionarse con fuerza en Asia. “Nuestros principales clientes fueron Vietnam, Indonesia y Bangladesh”, detalló Patiño, y precisó que, “esos tres mercados representaron solamente en diciembre 1.600.000 toneladas”. Para lograrlo, el sector debió absorber costos logísticos: “Tenés que llegar con un flete más barato, absorbiendo el diferencial de flete respecto a Australia”.

Crecen las exportaciones a China

Uno de los hitos más relevantes de la campaña es el ingreso sostenido al mercado chino. “Empezamos a exportar ya con cierta continuidad a China”, afirmó. Aunque aclaró que, “este negocio lo maneja Costco”, subrayó el avance: “Ya llevamos cinco embarques por un total de arriba de 150.000 toneladas”.

También se registró una fuerte presencia en el norte de África. “Estamos con muy fuerte presencia en Argelia y en Marruecos, un poco menos en Tunis, nos falta Egipto”, explicó el entrevistado, quien reconoció que ese destino “es el más complicado para entrar por la competencia que hay ahí”.

Aún así, destacó el ritmo de la campaña: “En las 20 millones de toneladas ya se han registrado siete”. En este sentido, proyectó que, “a este ritmo deberíamos llegar a febrero con 10 millones de toneladas aproximadamente”.