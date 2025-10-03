Sebastián Basalo: “Se está produciendo ciencia de primer nivel internacional en torno al cannabis”

Sebastián Basalo, organizador de Expo Cannabis, dialogó con Canal E y reveló que la sexta edición del evento más importante de cannabis en Latinoamérica llega renovada, con ciencia, salud y experiencias para toda la familia.

Una feria que crece con ciencia, salud y naturaleza

“Este año nos mudamos a Costa Salguero para estar más cerca de la naturaleza, frente al río, en un predio hermoso con cinco pabellones y espacio al aire libre”, destacó Basalo, quien resaltó que la Expo Cannabis se consolida como la más grande de Latinoamérica y la tercera a nivel mundial.

El evento reunirá a 85 científicos y científicas argentinas que presentarán investigaciones de alto nivel en torno al cannabis. Además, contará con más de 40 médicos y más de 30 veterinarias que responderán gratuitamente consultas sobre tratamientos con cannabis medicinal, tanto para personas como para mascotas.

“Se está produciendo ciencia de primer nivel internacional en torno al cannabis”, enfatizó el organizador, quien celebró el liderazgo argentino en este campo. La feria también ofrecerá más de 100 conferencias, talleres y paneles, con temáticas que irán desde el cultivo hasta nuevas tendencias como las bebidas hechas con derivados del cannabis.

Experiencias inmersivas, café y huerta para niños

Entre las novedades de este año, Basalo subrayó la presencia de una sala de experiencias inmersivas, donde los asistentes podrán participar en prácticas como respiración holotrópica y bioenergética. Según explicó, estas actividades buscan fomentar el bienestar y nuevas formas de conectar con uno mismo: “Es algo muy fundamental en esta época, que es tratar de encontrar formas de poder vivir un poco mejor”, expresó.

También habrá un espacio dedicado a los tratamientos con hongos medicinales y adaptógenos, y por primera vez, un área especial sobre el cultivo del café, un producto muy presente en el consumo cotidiano pero poco explorado desde su origen. “Este año vas a poder aprender a cultivarlo y llevarte una planta para tu casa”, adelantó.

Una de las propuestas más emotivas de la Expo será la huerta para niños y niñas, donde los más pequeños podrán plantar tomates, menta y verduras, llevarse lo cultivado y volver al año siguiente a contar su experiencia. “Tanto niños y niñas como adultos mayores son invitados a Expo Cannabis y por eso los menores de 10 y los mayores de 75 años entran gratis”, destacó Basalo.

Un fin de semana con más de 300 marcas y 50 mil personas

La Expo Cannabis se desarrollará del 17 al 19 de octubre, de 10 a 20 h, en Costa Salguero. Participarán más de 100 stands y 300 marcas relacionadas al mundo del cannabis, los hongos y el cultivo sustentable.

El evento espera recibir más de 50 mil personas, manteniendo su tendencia de crecimiento año a año. “La temática no para de crecer”, aseguró Basalo, y remarcó que la feria es un lugar de encuentro donde “vas a encontrar gente muy contenta, con muchas ganas de ayudarte, de responderte, de sacarte tus dudas”.

Para cerrar, Basalo invitó a todos los públicos a animarse a vivir la experiencia: “No hace falta saber, sólo hace falta tener ganas de conocer”, sentenció.

