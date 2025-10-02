Sebastián Di Doménica: “Los trabajos juniors son los primeros que van a cambiar frente a la inteligencia artificial”

En diálogo con Canal E, Sebastián Di Doménica, especialista en inteligencia artificial, analizó los resultados de nuevas encuestas que muestran cómo la generación Z está transformando el uso de la IA, pero también revela sus temores frente al futuro laboral.

Nativos digitales: confianza, uso intensivo y mirada crítica

“Estamos hablando de una generación que utiliza muchísimo la inteligencia artificial, mucho más que la generación de los 40, de los 30 o de los 50”, aseguró Di Doménica. Según datos recientes de Gallup y Randstad, el 75% de los jóvenes de entre 15 y 25 años ya usa IA con fines laborales, mientras que el 79% la emplea también en su vida personal.

Esta generación, nacida y criada con internet y smartphones, “son los nativos digitales puros, los que tienen hoy entre 15 y 25 y que están empezando a entrar al mercado laboral”, describió el especialista. Su cercanía con la tecnología los posiciona como líderes en adopción de herramientas basadas en inteligencia artificial, pero el entusiasmo no es absoluto.

“La usan mucho, pero tienen una mirada crítica también de esta tecnología”, explicó. Una preocupación central es la ansiedad que les genera el uso intensivo de la IA. “Más del 50% señaló que siente ansiedad frente al uso excesivo de la inteligencia artificial”, reveló el analista, en base al informe de Gallup.

Desafíos laborales: creatividad, confianza y empleos junior en riesgo

A pesar de su cercanía con la tecnología, los jóvenes de la generación Z no confían completamente en la información que reciben de la IA. Según Di Domenica, también “consideran que puede perjudicar la creatividad”. Esta dualidad entre uso intensivo y desconfianza marca un nuevo paradigma en la relación entre humanos y tecnología.

Uno de los datos más significativos del informe de Randstad es que “hay un 45% que temen por lo que puedan generar en los trabajos la inteligencia artificial”, especialmente en los puestos junior, que son los primeros en transformarse.

“Antes necesitaban algún tipo de capacidad para ingresar a un trabajo y hoy van a necesitar algo más”, explicó, refiriéndose a las habilidades necesarias para insertarse en un mercado donde la IA comienza a reemplazar tareas básicas.

Di Doménica subrayó que “los trabajos juniors son los primeros que van a cambiar frente a la inteligencia artificial”, lo que obliga a los jóvenes a “ampliar sus capacidades y saber usar muy bien la inteligencia artificial” si quieren adaptarse a los nuevos escenarios laborales.

