El crédito no bancario volvió a crecer: las fintech impulsan la recuperación del financiamiento

El director de la consultora EcoGo, Sebastián Menescaldi, habló con Canal E y analizó que el crédito no bancario volvió a expandirse en Argentina, impulsado principalmente por las fintech, en un contexto de desinflación y mejora parcial de los ingresos.

Sebastián Menescaldi explicó que, "el crédito no bancario, en particular de la fintech, ha tenido un resurgir en los últimos meses" y precisó que, "en mayo creció casi el 2% en términos reales".

A qué se debe el resurgimiento del crédito no bancario

Según detalló, este fenómeno responde a dos factores principales: "El resurgir viene por un lado de la desinflación y también surge de que hay una baja en los costos que están percibiendo las prestadoras".

Además, Menescaldi destacó que, "las empresas han visto que el nivel de mora empezó a dejar de crecer", mientras que "los salarios, los ingresos han mejorado en el corto plazo", lo que les permitió volver a expandir el financiamiento.

Las fintech no le prestan a cualquiera

No obstante, aclaró que las fintech están siendo selectivas al momento de prestar: "Lo que están prestando son a sus deudores sanos, aquellos que reconocen que tienen capacidades de pago".

Uno de los datos más preocupantes es el fuerte incremento del peso de las deudas sobre los ingresos. Sobre la misma línea, el entrevistado explicó que, "la carga financiera de las familias sigue siendo elevada" y precisó que, "esa carga financiera, medidas sobre la masa salarial promedio de la economía registrada, era el 17% en 2024. Ahora está en 30%".

En ese sentido, remarcó que, "estás diciendo que el 30% de los salarios en promedio están destinados a pagar nuevos créditos".