Según un economista, “el dólar hoy no está en un nivel razonable”

El economista, Juan Graña, dialogó con Canal E e hizo hincapié en el panorama económico argentino tras la visita del Fondo Monetario Internacional, con foco en el frente externo, la acumulación de reservas, el tipo de cambio y las tensiones que podrían agravarse tras las elecciones. “El dólar hoy no está en un nivel razonable”, aseveró.

Según Juan Graña, uno de los puntos clave del acuerdo con el FMI es la acumulación de reservas. Sin embargo, remarcó que los datos recientes no son alentadores: “El INDEC presentó los datos del balance de pagos y las cuentas internacionales del primer trimestre que dieron peor que el año pasado”.

La fragilidad de la economía argentina

Aunque no hay metas cuantitativas directas sobre este indicador, advirtió: “Están necesariamente conectados”. Sobre la misma línea, agregó que, “es particularmente frágil la economía argentina en el sector externo”.

Asimismo, Graña cuestionó las estimaciones oficiales: “El viceministro en un seminario reconoció que estiman un déficit de cuenta corriente del 2%. Me parece que es un poco optimista todavía ese dato”.

El comienzo de una nueva estacionalidad

Por otro lado, vinculó directamente el regreso de las retenciones con un nuevo escenario estacional desfavorable: “Se abren tres meses que son estacionalmente muy distintos. La campana de largada de ese cambio de estacionalidad es esta suba de las retenciones”.

A su vez, el economista comentó que a eso se suma un nuevo contexto regional y político: “También se abre el proceso electoral y también se abren las vacaciones de invierno. Entonces la coyuntura internacional respecto al Banco Central es radicalmente distinta”.

Ante la posibilidad de una corrección cambiaria después de las elecciones, explicó: “El nivel que tenemos del dólar hoy, no hay nadie que no plantee que está atrasado”. El problema, señaló, es que “gran parte de la herramienta del Banco Central para sostener una transición un poco más ordinaria es acumular reservas, y no lo hicieron en el mejor trimestre para hacerlo”.