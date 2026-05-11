Según un especialista, “la caución en dólares siempre vino estando sistemáticamente muy barata”

Con el fin de analizar las perspectivas financieras de corto plazo, el comportamiento de las tasas en pesos y dólares, y la estrategia del Gobierno para despejar vencimientos de deuda, este medio se comunicó con el CEO de Wynn Securities, Fabio Saraniti.

Fabio Saraniti remarcó que, “la caución en dólares siempre ha venido estando sistemáticamente muy barata y abajo en términos relativos a lo que es la tasa de pesos por la sobre abundancia de dólares que hay en el sistema”.

Fuerte consolidación de dólares

En ese sentido, detalló que actualmente “entre fondos comunes, money market y depósitos en dólares, ya estamos arriba de 70.000 millones de dólares consolidados”. Según explicó, ese exceso de liquidez en moneda estadounidense genera que “la falta de dólares en caución es muy amplia”.

Saraniti señaló que muchos inversores utilizan estrategias de arbitraje financiero: “Siempre la opción de hacer el sintético, de tomar la caución en dólares y vender a pesos”. Aunque aclaró que algunas compañías enfrentan restricciones: “Las empresas importadoras están limitadas a hacer eso”.

Sobre las tasas actuales, precisó: “La caución en dólares traería al 1%, entre 0,5 y 1 un día”. Y agregó: “Sumando comisiones, depende de qué es lo que le cobren a cada cliente, te voy a dar 3, 4% anual”.

Cuáles son las tasas que empezaron a bajar

El entrevistado explicó que las tasas de corto plazo en pesos comenzaron a bajar, aunque todavía lentamente. “Lo que ha tardado en bajar son las tasas más largas, de préstamos personales”, afirmó.

También sostuvo que los bancos quedaron afectados tras la volatilidad financiera del año pasado: “Los bancos quedaron golpeados el año pasado”. Sin embargo, destacó que ya comenzó un proceso gradual de normalización: “Han bajado la tasa de descuento de cheques, que es otro instrumento que usan mucho las empresas”.