El anteproyecto de la Ley de Suelos y Agua de uso agropecuario y forestal generó fuertes reacciones en el sector rural. Mientras entidades como CARBAP lo calificaron de “burocrático” y “una amenaza a la propiedad privada”, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia de Buenos Aires (CIAFBA) lo defiende como una herramienta técnica para preservar los recursos naturales. En este contexto, este medio se comunicó con Horacio Repetto, ingeniero agrónomo y responsable de la Comisión de Conservación de Suelos del CIAFBA.

Horacio Repetto explicó el contexto en el que surge la iniciativa: “En provincia de Buenos Aires hay algunas cosas, no quiere decir que no hay nada, pero no hay ninguna ley que esté directamente relacionada con el cuidado del suelo, como tienen algunas otras provincias”.

Cómo se maneja la gestión ambiental en otras provincias

Asimismo, citó ejemplos de gestión ambiental en otras jurisdicciones: “Santa Fe empezó el año pasado con algo nuevo, novedoso, que parece muy interesante. Córdoba, bueno, todos sabemos los que estamos en producción agropecuaria cómo está trabajando. Y la provincia de La Pampa es notable como un límite provincial hace que uno pase de un lado a otro y se encuentra con que hay un cuidado del recurso suelo en la provincia de La Pampa que no lo hay en la provincia de Buenos Aires”.

Al referirse al espíritu del anteproyecto, Repetto planteó: “El objetivo básico, por supuesto, es cuidar el recurso suelo. ¿Y esto qué significa? Que de acá 10, 15, 20 años los suelos, que son muy productivos de nuestra provincia de Buenos Aires, deberían seguir produciendo de la misma manera”.

El avance de la degradación de los suelos en Argentina

También advirtió que la degradación avanza silenciosamente: “Cuando llueve fuerte y vemos un lote labrado y vemos lo que está ocurriendo, solamente nosotros nos damos cuenta de lo grave que es”. Y describió otra forma de erosión: “Un día de mucho viento vemos literalmente que la parte más fértil del suelo está cruzando la ruta por el viento de un lado a otro. Y a veces tenemos que parar porque dejamos de ver y es muy peligroso”.

Para el ingeniero agrónomo, la provincia necesita actuar con rapidez: “Una, es urgente que en provincia de Buenos Aires hagamos algo para cuidar el recurso suelo. Dos, fundémonos a trabajar”.

En este sentido, reconoció que el anteproyecto necesita debate: “Como buen anteproyecto, está para trabajarlo”. Pero pidió bajar el tono de la discusión: “Realmente que se genere todo lo que se generó en redes sociales con descalificaciones. A mí me han acusado de soviético. Cuando me llamaba Macri en el 2019 me decían macrista. Digamos, no tiene que ver con la política esto. Quiero que quede claro. Esto tiene que ver con el recurso del suelo”.