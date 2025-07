Sergio Chouza: “Falta acumulación de reservas”

La estrategia cambiaria del gobierno vuelve a estar en debate tras la volatilidad del dólar y las advertencias de JP Morgan. Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista, Sergio Chouza, quien comentó que, “se ve un mercado cauteloso antes de pagar riesgo argentino”. Según explicó, desde comienzos del año los bonos se mantienen estables en rendimientos del 12 al 13% y un riesgo país lateralizando entre 650 y 700 puntos.

Aunque reconoce una mejora en los números fiscales, Chouza marcó el problema estructural más urgente: “Falta acumulación de reservas”. Y criticó la estrategia del gobierno: “Sigue en esa tesitura un poco obcecada de decidir no comprar dólares en el mercado libre de cambio, sino acumular reservas por mecanismos alternativos”.

La sostenibilidad del modelo económico, en duda

Para Chouza, el pilar fiscal es importante, pero no suficiente. “Han habido episodios donde las cuentas públicas equilibradas no alcanzaron si se convivía con un desequilibrio externo”, recordó, aludiendo a crisis históricas en Argentina y Asia. El modelo actual se sostiene en un anclaje cambiario que el mercado no convalida: “Es ahí donde sobrevienen las dudas sobre la sostenibilidad de este esquema macro”.

Si bien el gobierno ha cedido en algunos aspectos como la apertura parcial del cepo, en este punto se muestra inflexible. “Por ahora, el gobierno se mantiene en la tesitura de no dar el brazo a torcer”, afirmó.

Debate por la paridad cambiaria

La reciente suba del dólar reactivó el debate sobre cuál es el tipo de cambio de equilibrio. Chouza admitió que no hay una única respuesta, pero alertó: “Esta paridad cambiaria no te cierra el flujo de dólares de la economía”. Con sectores como el automotriz demandando más divisas, “la paridad que te equilibra las cuentas externas se vuelve más cara”.

Mientras tanto, el gobierno prioriza la desinflación a través de un sistema de bandas cambiarias. Pero eso también genera tensiones: “El gran debate que se viene es si la banda superior incluso no queda demasiado barata”. Actualmente, el tipo de cambio está un 15% por debajo del techo de esa banda, aunque, según Chouza, “enciende algunas luces de alarma”.

Comunicación oficial: sobreactuación y riesgo reputacional

Consultado sobre el tono del ministro de Economía, que ironizó diciendo “si el dólar está barato, comprá campeón”, Chouza cuestionó el estilo: “Hay un poco de sobreactuación”. Si bien admitió que “hoy el mercado de cambios no le cuesta reservas al Banco Central”, advirtió que el gobierno no debería sobreactuar un esquema que puede volverse en su contra.

“No podés pagar un costo reputacional si forzás el argumento para exagerar las bondades del mercado único y libre de cambios”, concluyó. En su análisis, todo dependerá de la demanda de dólares en las próximas semanas, una variable que todavía puede desestabilizar un equilibrio precario.