La siembra de girasol como nueva oportunidad: “Es el mejor plan B que hay a nivel global”

El gerente general de ADBlick Granos, Santiago del Carril, dialogó con Canal E y se refirió al escenario récord del cultivo de girasol en Argentina, el contexto internacional dominado por Rusia y Ucrania, las oportunidades de exportación y el impacto de las recientes medidas del Gobierno sobre las retenciones y las liquidaciones del agro.

Santiago Del Carril destacó que, “este año se presenta muy optimista para la siembra del girasol, de hecho, la semana pasada, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su estimación mostró un área récord. Más o menos hay una estimación de 2.700.000 hectáreas, que realmente para este cultivo es mucho y con una producción que va a llegar casi a los 6 millones de toneladas”.

A qué se debe el boom en la siembra de girasol

Asimismo, explicó que este auge está impulsado “fundamentalmente por una mejor renta, por un mejor resultado económico que hoy ofrece versus otros cultivos”.

Sobre la misma línea, Del Carril subrayó que, “hay algunas zonas donde también el cultivo está creciendo, que habitualmente son más zonas donde se produce más soja o maíz, así que la perspectiva es súper interesante, sin duda”.

Sobre los factores que explican el buen momento, precisó: “Hoy hay un panorama de precios en comparación al resto de los cultivos un poquito más atractivo. Argentina no es un referente en términos de marcador de precios de mercado internacional de girasol, pero sí en lo que es hemisferio sur es un origen exportador súper relevante”.

Los países que dominan el mercado y qué oportunidad hay para Argentina

En este sentido, el entrevistado añadió que, “el mercado lo domina fundamentalmente Rusia y Ucrania. Si bien hay un conflicto bélico entre estos dos países que superan el 75% de la oferta de este cultivo a nivel global, hoy esa situación está relativamente estabilizada”.

A su vez, destacó la posición estratégica del país: “El aceite de girasol viene levantando en los últimos meses y es ahí donde Argentina al fin y al cabo aparece como una alternativa, como dicen los que saben del trading de este cultivo, es el mejor plan B que hay a nivel global, Argentina ofreciendo girasol”.