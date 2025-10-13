Siguen los cuestionamientos al anteproyecto de la Ley de Suelos: “No creemos necesario crear otro impuesto”

El presidente de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), Abel Real, habló con Canal E y cuestionó el anteproyecto de la Ley de Suelos para el Cuidado del Suelo y el Agua de Uso Agropecuario y Forestal, impulsado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires, y advirtió que podría significar un nuevo avance sobre la propiedad privada.

Sobre el proyecto, Abel Real planteó: “Dicen que los caminos al infierno están todos llenos de buenos propósitos”. Y agregó: “Nosotros lo que vemos es que no está haciendo falta ningún otro organismo para crear otro impuesto más de tanto de los que vienen sufriendo el campo”.

Cuáles son los costos que enfrenta el propietario rural

Asimismo, explicó que el propietario rural ya enfrenta altos costos e impuestos: “Realmente es un valor alto, si bien es bajo la hectárea a nivel internacional con respecto a Estados Unidos y Brasil, pero es un valor que realmente da muchos sacrificios poder comprar un campo”.

Además, Real señaló que, “el dueño de la tierra sabe cómo cuidarla” y recordó que, “hay entidades como AAPRESID, como CREA, que están dispuestas continuamente a hacer un gran trabajo para cuidar el suelo, asesorando continuamente a los productores”.

Se desestima la creación de un nuevo impuesto para el campo

Por eso, insistió: “No creemos necesario crear otro tipo de impuestos, sobre todo con las retenciones que tiene el campo, con los graves problemas de inundación que existe en la provincia de Buenos Aires, con los graves problemas que tenemos en los caminos y en las rutas”.

Frente a los cuestionamientos de entidades como CARBAP, que ven en la iniciativa un avance sobre la propiedad privada, el entrevistado comentó: “La realidad es que cada productor sabe cuidar muy bien el suelo. Primero, que lo estamos subestimando. Segundo, que le queremos crear un nuevo impuesto. Y quizás la parte más importante es pedir autorización a cómo querés manejar tu campo, cómo querés sembrar, o cómo querés hacer pastura o cómo lo tenés que rotar. Ese sí ya es un avasallamiento de la propiedad privada”.

También criticó la posibilidad de que se exija un canon adicional: “Una cosa es sugerir, otra cosa es imponer, y por eso la Cámara desestimó cualquier anteproyecto de ley que sea presentado”.