Simonetta, sobre la crisis económica en EE UU: “Trump negociaba como si fuera su casa, no Estados Unidos"

A cuatro meses de la presidencia de Donald Trump, su modelo económico comienza a mostrar signos de desgaste y retrocesos inesperados.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista, Martín Simonetta, quien comentó que Donald Trump ha sido comparado por el New York Times con Perón por su tendencia proteccionista, pero para el entrevistado, eso es un error conceptual: “Se lo describe alegremente como pro libre mercado cuando en realidad tiene políticas proteccionistas en comercio internacional”.

La reciente intervención judicial en Nueva York, que frenó aranceles impulsados por su gobierno, puso en jaque su estrategia. “Trump negociaba como si fuera su casa, no Estados Unidos”, apuntó Simonetta, señalando que estas prácticas ya están provocando “sacudones fuertes en la economía estadounidense y mundial”.

Una economía cada vez más vulnerable

Simonetta fue claro respecto al deterioro financiero que vive el país: “Otra noticia complicada para Trump es la caída de la calificación de la deuda soberana de Estados Unidos”, que bajó de AAA a AA1 según Moody’s.

Esto genera alarma entre inversores globales: “La deuda americana era lo malo conocido, seguro... pero esta baja de calificación es una novedad preocupante”, explicó, resaltando que el dólar también “pierde terreno frente al euro y otras monedas”.

La imagen de Trump también se resiente

La incertidumbre y la falta de resultados están impactando directamente en la imagen presidencial. “Políticamente ha tenido una caída cercana a 10 puntos en su imagen positiva”, detalló Simonetta, asociando este descenso con el bolsillo de los ciudadanos: “El órgano más sensible del cuerpo es el bolsillo”.

Uno de los golpes simbólicos más duros fue la salida de Elon Musk de su círculo de influencia: “Parecía imparable en la asunción de Trump, y hoy vemos que da un paso al costado”, agregó.

Política exterior sin resultados

Trump había prometido resolver conflictos globales como Ucrania-Rusia y el enfrentamiento en Medio Oriente, pero hasta el momento no ha habido avances. “Todavía no se han conseguido resultados concretos”, afirmó Simonetta. También criticó la relación con China, al remarcar que “Estados Unidos nos hizo entrar a la OMC y hoy nos dice que no entran nuestros productos”, en palabras del gigante asiático.

El proteccionismo que no trajo empleo

Una de las promesas de Trump fue repatriar industrias, pero Simonetta fue tajante: “No generó reindustrialización, generó incertidumbre”. Para él, no hay ningún incentivo real para que empresas vuelvan a producir en EE.UU.: “¿Qué cambió Estados Unidos para ser tan competitivo que me permita justificar mudarme de China?”, se preguntó, señalando que los costos siguen siendo los de un país desarrollado.

Incertidumbre en los mercados

El impacto se refleja también en los mercados financieros, donde la volatilidad del dólar y la desconfianza generalizada frenan inversiones. “Este tipo de incertidumbre para la Argentina es común, pero en el mundo son prácticas que no se pueden abordar”, remarcó Simonetta.

La transparencia, concluyó, es un valor indispensable para atraer inversión extranjera: “La transparencia es un activo fundamental para atraer cualquier flujo de inversión”.