Panorama alarmante en el agro: “Estamos cerrando una campaña con rentabilidad baja, cero o negativa”

En comunicación con Canal E, el consultor en agronegocios, Teo Zorraquín, analizó el nuevo esquema económico impulsado por el Gobierno, con la eliminación del dólar blend, el regreso de las retenciones, un tipo de cambio flotando en la banda más baja y las consecuencias que se empiezan a generar para el agro.

Panorama complejo para el agro

Teo Zorraquín explicó que la situación del sector agro es una paradoja: “Gran parte del campo reconoce que ordenar la macro era clave y eso el Gobierno lo está haciendo. Pero en este contexto, con cosechas flojas por sequía, precios internacionales en baja y un tipo de cambio que no colabora, más una presión fiscal alta, el combo es crítico”.

Sobre los cultivos, remarcó que la situación es alarmante: “Estamos cerrando una campaña con rentabilidad baja, cero o negativa. Los márgenes están muy finos y eso obliga a replantear esquemas de costos y arrendamientos”. Según precisó, “entre el 60 y el 70% de la agricultura se hace sobre campos alquilados, y a los valores actuales, esos contratos quedaron altos”.

Las consecuencias de la presión impositiva sobre el agro

Sobre la estrategia oficial que alienta la venta y el carry trade, Zorraquín comentó: “No me gustan las afirmaciones generalistas. No todos los productores están en condiciones de hacerlo. Nuestra sugerencia es diversificar, no jugarse todo a una sola alternativa”.

En relación al dólar, expresó: “Nos gusta el esquema de flotación cambiaria, aunque hoy sea entre bandas. Lo que complica es la presión fiscal y los impuestos distorsivos como retenciones, ingresos brutos o el impuesto al cheque”. Y agregó: “Si a un tipo de cambio atrasado le sumás precios internacionales bajos, el combo es explosivo”.

Temor por la vuelta de las retenciones

Sobre las expectativas futuras, el consultor en agronegocios expresó que el sector aún tiene esperanza: “Ojalá en la Rural anuncien que no suben las retenciones. Aunque el Gobierno dijo que las restituirá desde julio, esperamos que no lo haga porque eso afectaría mucho los números”.

Con respecto a cuánto tiempo más puede sostenerse esta situación, respondió: “La agricultura en Argentina va a seguir existiendo. Pero si pasás dos o tres años malos, algunas empresas no aguantan y cambian de manos. Eso implica desarraigo y es una mala noticia”.