Sobrerreacción de los mercados: “Siempre el overshooting existe y era lógico que hoy esté eufórico”

La economista, Carolina Manucci, en contacto con Canal E, analizó la reacción de los mercados tras los resultados electorales y advirtió que, si bien la euforia inicial es lógica, el Gobierno debe aprovechar esta oportunidad para “escuchar a la gente en la calle” y atender los problemas de la economía real.

“Sin duda alguna que siempre el overshooting existe, la sobre reacción para lo que el mercado esperaba era lógico que hoy esté eufórico”, explicó Carolina Manucci. Según señaló, el resultado electoral “claramente quería seguir con este sistema donde se prioriza lo que es el ámbito financiero por sobre la economía real”.

La percepción de los votantes

Sin embargo, sostuvo que los votantes no dieron un aval incondicional. “Más allá de que el eslogan era no volver al pasado, tampoco creo que la gente firme cheques en blanco. Vamos a ver qué hace el Gobierno con esto”, señaló, en referencia al desafío de combinar la estabilidad cambiaria con una mejora en los ingresos reales.

Manucci remarcó que la caída del tipo de cambio no necesariamente implica una mejora sostenida. “Por más que hoy el dólar esté bajando, no es cuestión de 24 horas. Queremos ver, bueno, ahora en más, cómo se mantiene. Realmente, ¿qué va a hacer el Gobierno? ¿Va a aprovechar la oportunidad para empezar a adquirir reservas? Eso es lo que también vamos a ver en estos días”.

El Gobierno y la oportunidad de acumular reservas

En ese sentido, enfatizó que, “el Gobierno tiene una oportunidad de empezar a decir, bueno, empecemos a acumular reservas, aprovechemos esta baja”. Además, advirtió que sin reservas genuinas “vamos a seguir siempre dando manotazos, no hay mucho más que pueda hacer el Gobierno en cuanto a esto”.

Para la economista, la acumulación de reservas sería una señal clara de estabilidad: “El mejor mensaje que podría llegar a dar para todos es decir, bueno, estoy comprando reservas genuinas, se está acumulando, sean propias”.

Respecto a los precios, advirtió que, “la inflación empezó a tomar un poquito de envión, venía en desaceleración y lo de este último mes y medio como que tomó un pequeño empujoncito al alza”. A su vez, consideró que será clave observar “cómo se empieza a reflejar en el día a día”.