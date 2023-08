Tan solo con un mes de vida, la red social Threads lucha por mantener a sus usuarios

Apenas cumplido un mes desde su lanzamiento, la red social Threads tuvo su auge de descargas, sin embargo, la innovación impulsada por Meta, la empresa de Mark Zuckerber, lucha por mantener a sus usuarios. Con el fin de ampliar esta información, este medio le consultó al especialista en tecnología, Pablo Livsit.

“En un mes de vida, Threads generó mucha expectativa en todos, era la novedad, era lo nuevo”, expresó Pablo Livsit. “Estamos hablando de una herramienta muy similar a Twitter. No es Instagram, por más que sea el mismo dueño. Son hilos y funciona para generar conversaciones escritas”, agregó.

¿Cuáles son las características que diferencian Threads de Twitter?

Por otro lado, Livsit manifestó que Threads por ahora no presenta avisos patrocinados ni publicidad. Otras características que lo diferencian de Twitter son la ausencia de los hashtags y la posibilidad de subir hasta 5 fotos y videos de 5 minutos. “Quizá no se ve tanto lo que se critica de Twitter, como pueden ser las conversaciones, que al no saber la identidad de la otra persona se transforma en una cloaca donde uno va a agredir”, completó.

Se rumorea que al desinstalar Threads, tambien lo hace Instagram

“Si bien sus usuarios siguen estando pero no están activos y no se van, acá es donde hay que tener cierto cuidado”, alertó el especialista en tecnología que luego explicó: “Se rumoreó y se sabía de alguna manera, que si vos desinstalabas Threads, también se te podia desinstalar Instagram. Entonces, tal vez muchos usuarios siguen en esta red social pero no la utilizan”.

A modo de cierre, el entrevistado expuso la posibilidad de que haya una pelea entre Elon Musk y Mark Zuckerberg: “Pusieron fecha para una pelea en jaula, 1 contra 1, que se va a realizar a fin de mes en Las Vegas y lo que recauden en la pelea seria con fines benéficos. Es todo una cosa que pareció en chiste pero se va a hacer real”.