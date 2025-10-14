Tendencia negativa contra la fiebre aftosa: “Desde 2023 a la fecha, hemos vacunado 3.3 millones de cabezas menos”

El director de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Andrés Costamagna, pasó por Canal E y advirtió que el stock bovino nacional caerá en 2025 a niveles históricos, producto de la combinación entre alta faena, demanda sostenida y falta de previsibilidad para invertir.

Andrés Costamagna detalló que el informe elaborado junto al sitio Ganados y Carnes se basa en los datos del Senasa sobre la vacunación contra la fiebre aftosa. “Lo que hicimos fue lo que hacemos habitualmente, que es sabiendo lo que nos entrega el Senasa como la cantidad de dosis de vacuna contra la fiebre aftosa que se aplicaron en la primer campaña de vacunación, donde se vacuna todo el rodeo, nos permite, con un 98% de certeza, estimar el stock final que va a tener la Argentina en el año en curso”, explicó.

Fuerte caída en la cantidad de ganado vacunado contra la fiebre aftosa

Luego, manifestó que el relevamiento muestra una tendencia negativa: “Desde 2023 a la fecha, hemos vacunado 3.3 millones de cabezas menos. Es decir, el stock argentino se viene reduciendo para poder sostener una faena alta para abastecer al consumidor local y para poder abastecer a la demanda global”.

Sobre la misma línea, Costamagna agregó: “Esto no es un tema de Argentina, es un tema global. Los stock ganaderos han caído en Estados Unidos, Brasil y Australia, que son los principales productores y exportadores del mundo, y esa es la razón por la cual hay alto precio”.

Incertidumbre en el sector ganadero

Asimismo, señaló que el principal obstáculo para revertir esta tendencia es la falta de estabilidad política y económica: “Tenemos que decidir aumentar la producción por cabeza, elevando el peso medio de faena en cada una de las unidades y tener más ternero por vaca. Básicamente eso no está sucediendo por la gran incertidumbre que tiene el productor ganadero respecto a si las condiciones que actualmente nos brinda el actual gobierno se van a sostener en el mediano y largo plazo”.

“Un proyecto ganadero necesita al menos dos presidentes y es por eso que se demora la toma de decisión en aumentar el peso medio de la faena y en hacer inversiones en más pastura, apotreramiento, aguadas, sobre todo en un escenario que no hay crédito, porque la tasa de interés positiva es muy cara y esto es un crecimiento vegetativo muy lento”, subrayó el entrevistado.

Al analizar las cifras oficiales, explicó: “Pasamos del 2020, 52.900.000 cabezas, al 2025, 49.395 millones de cabezas. Eso era lo que yo estaba hablando de una reducción de 3.3 millones de cabezas”.