“Tenemos una ganadería en Argentina capaz de aprovechar las ventajas que hoy aparecen”

Con el fin de analizar el presente del agro y las expectativas para 2026, este medio se comunicó con la directora de Inversiones y Comunicación de ADLIC, Ana Callero, quien evaluó el desempeño del año, los desafíos productivos y la mirada estratégica que deben adoptar productores e inversores.

Ana Callero describió el contexto general: “Mucha participación para hacer un balance de lo que tiene que ver con un año difícil, un año trabado, un año en donde todavía están acomodándose muchísimas variables que van a ser del futuro de estas dos principales ramas de la industria agropecuaria, la siembra, escala y la ganadería. Y mucha expectativa para el 2026”.

Cuál es la tendencia que se repite en el sector del campo

Según explicó, ADLIC impulsó este encuentro para anticipar tendencias: “Organizamos este encuentro justamente para entender cuáles son las perspectivas del sector y ver cómo estar bien preparados para el año que viene”.

Callero destacó que la actividad ganadera atraviesa un ciclo especialmente favorable: “Una altísima expectativa respecto de la ganadería, que viene con un viento de cola interesante”. Sin embargo, aclaró que el año aún presenta rezagos de tensiones previas.

Los factores que complicaron al sector ganadero a lo largo del año

Asimismo, detalló los factores que habían complicado el panorama un año y medio atrás: “Precios altos de los insumos, inflación, mercados o expectativas institucionales no del todo alineadas con la apertura habían complicado bastante al área ganadera en general”.

La entrevistada comentó que el escenario muestra un giro positivo: “Ya desde un tiempo a esta parte, ya también con un cambio de color político, en donde hay una mirada de apertura de mercados, donde efectivamente las exportaciones se celebran y con un acomodamiento de los precios y una disminución de la inflación, la verdad es que se abren buenos caminos para un sector que ha sido resiliente”.

A su vez, remarcó la capacidad competitiva del país: “Tenemos una ganadería en Argentina de primerísima línea y, por lo tanto, capaz de aprovechar esas ventajas que hoy aparecen”.