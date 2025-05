Tensión creciente entre Nación y Provincia por el control fiscal

La estrategia del Gobierno nacional para atraer dólares no declarados abrió una nueva disputa con las provincias, que se resisten a perder capacidad fiscal.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la periodista, Eugenia Muzio, quien comentó que la Provincia de Buenos Aires “va a continuar haciendo sus propias investigaciones”, al analizar el conflicto creciente entre Nación y las jurisdicciones provinciales.

Según explicó, aunque la iniciativa del Gobierno nacional busca facilitar el uso de dólares no declarados sin sanciones impositivas, las provincias seguirán activas en la fiscalización local.

“Pese a que Nación vaya a aplicar estos cambios tributarios, la Provincia seguirá con ingresos brutos, automotor y demás impuestos que no están alcanzados por la medida”, aseguró Muzio, destacando que el paquete aún no tiene un marco legal definido. “No hay ni siquiera un proyecto de ley presentado”, señaló.

Incertidumbre legal y silencio oficial

“Consulté en Presidencia y dicen que no hay nada todavía”, comentó la periodista desde el Ministerio de Economía. Esto deja a las provincias “con cero idea de qué se va a tratar este proyecto”, agregó. La falta de detalles alimenta la desconfianza provincial, que teme perder recaudación si se suspenden tributos clave como Ingresos Brutos.

Algunos distritos, como Santa Fe, ya se mostraron reticentes a ceder. “Santa Fe dijo que va a aplicar su propia investigación contra el narcotráfico a los dólares que circulen por este sistema”, dijo Muzio, resaltando que en esa provincia el control del dinero también responde a cuestiones de seguridad.

El año electoral y la presión política

En un contexto electoral, Muzio explicó que esta política de Nación tiene una doble lectura: “El Gobierno está haciendo un juego: nosotros bajamos impuestos, damos beneficios, y ustedes, las provincias, siguen cobrando todo”. Esto, advierte, coloca a las provincias “contra la espada y la pared”.

Recordó también antecedentes de tensión: “Cuando muchos municipios quisieron subir tasas, Nación se opuso de forma muy contundente”. Así, el conflicto actual no es nuevo, pero sí se agrava con la falta de fondos transferidos y una coparticipación cada vez más ajustada.

¿Rebelión fiscal en la Provincia de Buenos Aires?

Frente a esta presión, algunos analistas ya hablan de una potencial “rebelión fiscal” provincial, aunque Muzio lo relativizó: “No se habla de rebelión fiscal por ahora, pero no llamaría la atención si sucede”, dijo. Y agregó: “Con un Presidente que dice que quienes pagan impuestos no fueron lo suficientemente audaces, el mensaje es complejo”.

La Provincia de Buenos Aires, históricamente perjudicada por la coparticipación, podría encontrar en este contexto una razón para defender su autonomía tributaria. Sin embargo, Muzio advierte que para un debate de fondo habrá que esperar: “La coparticipación va a volver como tema con una reforma tributaria más amplia, y eso será después de octubre”.

Lo que se viene: dudas e impacto sobre las PYMES

Finalmente, uno de los focos más sensibles será el impacto sobre las PYMES, muchas de las cuales operan parcialmente en la informalidad. “Mañana estaría bueno que se consulte en qué casos aplica el beneficio”, propuso Muzio, señalando que hay incertidumbre sobre qué pasa con quienes no pagan Ganancias o son monotributistas: “¿Qué impuesto se les aplica?”, se preguntó.

En ese sentido, el rol de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) será clave. “La Provincia quiere saber de dónde salen los fondos para comprar un inmueble o un auto”, advirtió la entrevistada, anticipando que la guerra fiscal recién empieza.