Tensión en el mercado por la licitación de bonos del Tesoro: “Es probable que haya una disminución en las tasas”

El CEO del Fondo De Sadrac Venture Capital, Eric Paniagua, en contacto con Canal E, analizó la licitación de bonos del Tesoro, la dinámica de tasas de interés, la composición de la demanda, la evolución del dólar, el riesgo país y el impacto decisivo de las elecciones en el mercado argentino.

Eric Paniagua prevé un escenario desafiante para el Gobierno: “Creo que es factible que veamos una licitación tensa. No veo muy posible que haya un aumento en las tasas de interés. Es más probable que haya una disminución en las tasas”. Luego, explicó que, “la tasa es tan positiva que el Gobierno intenta limitarla y al mismo tiempo lograr algo de oxígeno de cara al test electoral”.

La renovación de los vencimientos no alcanzaría el 100%

Sobre el grado de rolleo de deuda, señaló: “No va a poder renovarse el 100% de los vencimientos, alrededor del 50 o 60% probablemente tenga que competir para entrar y un 40% quede afuera”. En ese tramo competitivo, resaltó que, “algunos jugadores tendrán que ofrecer una tasa más baja para poder asegurarse la adjudicación”.

Por otro lado, Paniagua describió el perfil actual de la demanda: “Estamos viendo una preferencia muy marcada por instrumentos de corto plazo a tasa fija. Los bonos CER y los bonos dólar linked han tenido un desempeño un poco más acotado”.

Las desventajas del bono CER

Según analizó, los bonos CER “no suelen ser tan atractivos” con inflación a la baja, mientras que los dollar linked “quizás son los menos atractivos porque la volatilidad cambiaria está siendo muy acotada”.

Sobre la tendencia del tipo de cambio, el entrevistado destacó: “Va a depender mucho de las elecciones. Es un trade electoral, si el Gobierno logra un triunfo electoral categórico, es muy posible que veamos el dólar en una tendencia bajista hasta las elecciones de octubre. Ahora bien, si la elección es reñida o una derrota, no me animaría a decir que el dólar va a seguir una tendencia bajista”.